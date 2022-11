Na OnlyFans si zarobila tri milióny: Modelka (26) mala zabiť expriateľa! Umiera, baby, je mi to ľúto

Clenneyová, ktorá má na Instagrame pod pseudonymom Courtney Tailor dva milióny sledovateľov, sa bude musieť už čoskoro zodpovedať za vraždu svojho expriateľa Christiana Obumseliho (†27). Tento týždeň prebehol súdny výsluch, informuje CBS News.

Riešilo sa najmä to, či obvinenú pustia na kauciu. Podľa prokuratúry na to nemá nárok, pričom sa odvoláva na riziko úteku a podozrivých finančných prevodov na iné účty. Erotická modelka si vďaka pôsobeniu na OnlyFans zarobila v prepočte tri milióny eur.

Čo sa stalo osudného 3. apríla tohto roku?

Opis prokurátora a Clenneyovej obhajoby sa značne líšia. Ak sa dá veriť právnikom mladej ženy, jej vtedajší partner ju hodil o stenu. Ona v sebaobrane po ňom hodila nôž zo vzdialenosti približne troch metrov. Obumseli utrpel ťažké zranenia a krátko nato zomrel.

Koroner ale s takýmto opisom nesúhlasí. Smrteľné bodnutie muselo podľa jeho názoru nastať zblízka. Prokurátori tvrdili, že čepeľ prenikla do tela obete do hĺbky asi sedem centimetrov. Tepna v hornej časti tela bola prerezaná a 27-ročný mladík vykrvácal. Policajné snímky zachytávajú množstvo krvi na mieste činu a zakrvavenú podozrivú bezprostredne po čine. Úrady medzičasom vyhodnotili volanie Clenneyovej, ktorá povedala: "Môj priateľ umiera na bodnú ranu. Baby, je mi to tak ľúto."

Galéria fotiek (3) Zdroj: profimedia.sk

Odborníci skúmali aj mobilný telefón mŕtveho. Podľa obžaloby z sms správ vyplýva, že influencerka mala v minulosti svojho "ex" viackrát zraniť. Porezala mu peru, udrela ho mobilom a bodla neznámym predmetom do nohy.

Galéria fotiek (3) Zdroj: SITA/Pedro Portal/Miami Herald via AP

V minulosti musela polícia pre domáce násilie zasahovať v dome dvojice častejšie, prokurátor Khalil Quinan hovorí o toxickom vzťahu, v ktorom však bola agresorkou Clenneyová, ktorá si prešla odvykačkou od alkoholu a drog. Samotný súdny proces v prípade vraždy sa má začať v decembri.