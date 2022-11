Mikulec žiada ospravedlnenie od ľudí zneužívajúcich Lučanského smrť,ozvala sa aj exministerka Kolíková

BRATISLAVA - Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) vyzval ľudí, zneužívajúcich smrť bývalého policajného prezidenta Milana Lučanského, aby sa ospravedlnili vyšetrovateľom, príslušníkom Zboru väzenskej a justičnej stráže, súdnym lekárom, ktorí od začiatku hovorili o samovražde. Uviedol to v reakcii na rozhodnutie Krajskej prokuratúry Prešov, ktorá potvrdila zastavenie vyšetrovania. Exministerka spravodlivosti a poslankyňa Mária Kolíková (SaS) je rada, že sa nepreukázalo cudzie zavinenie.

"Je mi ľúto smrti generála Lučanského a je mi ľúto všetkých výrokov politikov a mnohých ďalších, ktorí jeho smrť zneužívali na svoje osobné účely, zviditeľnenie sa a na to, aby vyvolávali v ľuďoch neistotu, vnášali do spoločnosti nenávisť a nepravdu," skonštatoval Mikulec vo videu na sociálnej sieti. Ak sa ľudia, ktorí smrť Lučanského zneužívali, neospravedlnia, svedčí to podľa neho o tom, že im išlo o vlastný prospech, nie o pravdu.

VIDEO Mikulca mrzí zneužívanie Lučanského smrti

Kolíková ocenila, že takmer po dvoch rokoch je známy výsledok vyšetrovania orgánmi činnými v trestnom konaní. "Som rada, že sa krajský prokurátor jasne vyjadril, že z ničoho nevyplýva z daného vyšetrovania, že by za úmrtím obvineného generála Lučanského bolo niečo iné ako samovražda," uviedla.

Rozhodnutie je právoplatné

Krajská prokuratúra Prešov vylúčila cudzie zavinenie v súvislosti so smrťou bývalého policajného prezidenta Milana Lučanského. Na základe vyšetrovania zamietla sťažnosti k zastaveniu vyšetrovania zo strany Úradu inšpekčnej služby. Rozhodnutie je právoplatné. Lučanský zomrel 30. decembra 2020 potom, ako sa 29. decembra v Ústave na výkon väzby a trestu odňatia slobody v Prešove pokúsil o samovraždu.