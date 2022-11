VIDEO Arcibiskup Orosch si slovami o obetiach zo Zámockej zavaril: Ospravedlnenie nestačilo! Ľudia vyšli do ulíc

Orosch dvihol zo stoličiek mnoho ľudí po tom, ako sa dostali na svetlo svete časti z neverejného obežníka, v ktorom sa prihovára kňazom v Trnavskej arcidiecéze. V ňom pochybuje o nevine obetí zo Zámockej. Ako píše, v tomto prípade mu vo vyjadreniach politikov, ľudí či zástupcov cirkví prekáža slovo „nevinné“ obete. „Ľudia, počnúc majiteľom klubu „Tepláreň“, návštevníci klubu, o ktorých sme sa nedozvedeli nič o ich veku, o ich možnej drogovej závislosti, pohoršlivom – a zo strany veriacich právom videnom – nemravnom konaní, až po poľutovaniahodné obete, sú naozaj všetci nevinní?“ položil rečnícku otázku.

Majiteľ Teplárne Roman Samotný je pripravený brániť sa. Ako informoval, robí právne kroky a bude to riešiťaj žalobami.

Arcibiskup Orosch je platený aj z daní LGBT ľudí

“Pán Orosch z morálneho aj praktického hľadiska hovorí to isté čo antisemiti a popierači holoakaustu, keď tvrdia, že židia si za to vlastne mohli sami. Právne je však situácia žiaľ na Slovensku iná. Xenofóbia a antisemitizmus sú postavené mimo zákon, no homofóbia žiaľ stále nie. Sexuálna orientácia je pritom rovnako ako etnicita alebo farba pleti vrodená charakteristika človeka a preto by útoky postavené na tejto charakteristike mali byť rovnako postihované. Pán Orosch podľa môjho názoru patrí pred súd, opakovane zneužíva svoje postavenie na šírenie nenávisti, rozdeľovanie spoločnosti a v tomto prípade i na podporu dezinformácii. Nezabúdajme pritom, že katolícka cirkev nie je nezávislá inštitúcia, nakoľko stále neprebehla odluka cirkvi od štátu a pán Orosch je platený aj z daní LGBT ľudí.” povedal riaditeľ Inštitútu ľudských práv a spoluzakladateľ Dúhového PRIDE Peter Weisenbacher.

Ako pripomína, arcibiskup Orosch bol pred dvoma rokmi medzi nominovaný v ankete o anti-cenu Homofób roka, tú však nakoniec získala poslankyňa Anna Záborská. Vtedy povedal: „LGBT ideológia, gender, ktorá vyústila do epidémie AIDS nám bola a zdá sa, že stále je ukradnutá…“. Zviditeľnil sa ale aj počas prezidentskej kampane keď povedal: “Postaviť sa v televízii a propagovať kandidáta, kandidátku za ultraliberálnu stranu za prezidentku je ťažkým hriechom".

“Keď som čítala čo dokázal tento pán povedať len necelý mesiac od teroristického, homofóbneho vraždenia na Zámockej, tak mi napadlo, že ako by asi reagoval ak by niekto takto opľul pamiatku ľudí z jeho komunity. Ako by sa postavil k tvrdeniu, že či vieme, že všetci kňazi a rehoľníci a rehoľníčky, ktoré v 50. rokoch väznili a zavraždili boli nevinné? Či boli nevinní všetci veriaci prenasledovaní a prenasledované za totality? Nerozumiem ako takto môže niekto zmýšľať a vyzývam ho aby sa verejne ospravedlnil,” dodala koordinátorka neziskového združenia Dúhové Slovensko Zuzana Slamená.

Arcibiskup spočiatku mlčal, no nakoniec sa za svoje slová pozostalým Juraja Vankuliča (26) a Matúša Horvátha (23) ospravedlnil.

Tragédia na Zámockej

Msaker na Zámockej ulici v Bratislave sa odohral 12. októbra podvečer pre podnikom, v ktorom sa stretáva LGBTI+ komunita. Strelec Juraj (+19) odzadu zastrelil Matúša a Juraja a postrelil ich kamarátku Radku. Dôvodom bola nenávisť voči tejto komunite.