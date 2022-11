Politici reagujú na slová arcibiskupa Oroscha: Tvrdá kritika aj výzva smerom k cirkvi! Čo na to Konferencia biskupov?

Ešte v piatok podvečer vyšli zarážajúce informácie týkajúce sa masakra na Zámockej ulici. A to zo strany cirkvi, konkrétne trnavskej arcidiecézy a arcibiskupa pôsobiaceho v nej Jána Oroscha. Ten totiž v obežníku, ktorý dostávajú kňazi od vedenie trnavskej arcidiecézy zapochyboval o tom, či sú obete spred Teplárne naozaj nevinné a pýta sa, koľko protidrogových razií sa v tomto podniku uskutočnilo. A to aj napriek tomu, že cirkev útok odsúdila a v stredu tento týždeň sa dokonca v Dóme sv. Martina v Bratislave uskutočnila omša za obete tragédie na Zámockej a za pokoj a porozumenie medzi ľuďmi, ktorej predsedal bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský.

„Ľudia, počnúc majiteľom klubu „Tepláreň“, návštevníci klubu, o ktorých sme sa nedozvedeli nič o ich veku, o ich možnej drogovej závislosti, pohoršlivom – a zo strany veriacich právom videnom – nemravnom konaní, až po poľutovaniahodné obete, sú naozaj všetci nevinní?“ pýta sa v úvodnom slove obežníka Orosch. Píše, že ani netuší, kto je vlastne majiteľom Teplárne. V skutočnosti to nie je žiadne tajomstvo a Roman Samotný sa nijako neskrýva.

„Viem si totiž predstaviť, že ani raz sa tam žiadna kontrola nekonala. Prečo? Lebo by sa to mohlo považovať za homofóbne konanie,“ je presvedčený Orosch.

Na slová Oroscha v neverejnom obežníku začali reagovať ako bežní ľudia, tak aj politici. Tí nenávistné prejavy rázne odsúdili.

Reakcia Konferencie biskupov

Každý biskup vo svojej diecéze je kompetentný za svoje konanie i vyhlásenia a zodpovedá za svoje názory. V reakcii na medializovaný obsah obežníka trnavského arcibiskupa Jána Oroscha to uviedla Konferencia biskupov Slovenska (KBS).

Bližšie komentovať obsah dokumentu nechce. Odvoláva sa pritom na to, že ide o dokument pre vnútornú potrebu Trnavskej arcidiecézy a slovo arcibiskupa sa viaže na tento dokument. "Neprináleží nám to komentovať," tlmočil stanovisko KBS Radovan Pavlík z tlačového oddelenia.

Prezidentka myslí na dvoch nevinných mladých ľudí

Na Oroscha zareagovala na Facebooku aj prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá nepotrebovala k tomu žiadne dlhé komentáre. "Rodiny a blízki Juraja a Matúša, dvoch nevinných ľudí. Myšlienkami som s vami, a dnes večer ešte viac," napísala.

Premiér označil vyjadrenie za nešťastné

Premiér Eduard Heger (OĽANO) označil vyjadrenia trnavského arcibiskupa Jána Oroscha na adresu obetí bratislavského teroristického útoku za nešťastné. Uviedol to v relácii RTVS Sobotné dialógy. "Toto je čas, keď potrebujeme viesť diskusiu, ktorá je konštruktívna a nepolarizuje. Prinášať pochybnosti a ďalšiu polarizáciu je veľmi nešťastné," skonštatoval.

Premiér tiež pripomenul, že obežník bol interným dokumentom. "I napriek tomu si myslím, že každý by mal vážiť slová, aké používa a čo zasieva do mysle ľudí," doplnil. Avizoval, že návrh legislatívy na posilnenie majetkových práv osôb žijúcich v spoločnej domácnosti by minister spravodlivosti mohol predstaviť v priebehu týždňov. "Ministra spravodlivosti som požiadal, aby začal bezodkladne konať. On začal bezodkladne konať. Je to však istý legislatívny proces, chce to pripraviť kvalitne," dodal.

Aj Gröhling, Dostál a Lehotský

Podľa Jany Bittó Cigánikovej (SaS) by sa cirkev mala od slov arcibiskupa Oroscha dištancovať.

K slovám trnavského arcibiskupa sa vyjadrili aj ďalší poslanci za SaS. Bývalý minister školstva Branislav Gröhling napísal, že je z jeho slov šokovaný. Následne vyzval Konferenciu biskupov Slovenska, aby sa dištancovali od týchto vyjadrení arcibiskupa Oroscha. "Považujem za neuveriteľné, že toto vyhlási človek, ktorý má v kostole hovoriť o láske k blížnemu. Konferencia biskupov Slovenska by mala začať seriózne riešiť to, ako ich predstavitela komunikujú. Cirkev by sa totiž nemala pridávať k tým, ktorí hrotia napätie v spoločnosti. V kostoloch mnohí ľudia hľadajú útechu a pokoj, nie štvanie proti mŕtvym ani živým. Znevažovať pamiatku dvoch zavraždených nevinných ľudí je hlboko pod úroveň akejkoľvek inštitúcie, obzvlášť cirkvi. A to navyše deň po omši za obete šialeného atentátu," napísal na sociálnej sieti. Ako dodal, predstavitelia cirkvi by mali ísť ostatným príkladom, no ak toto je príklad, ktorým idú, sme na tom podľa Gröhlinga horšie, ako sme si mysleli.

Ondrej Dostál sa rovnako vyjadril kriticky smerom k arcibiskupovi Oroschovi. Podľa jeho slov je spochybňovanie obetí vraždy ospravedlňovaním vraha. Ako upozornil, nie je veriaci a väčšinou sa k skutkom cirkevných hodnostárov nevyjadruje, no tentokrát spraví výnimku, pretože, ako uviedol, boli prekročené všetky čiary. "Spochybňovanie obetí trestných činov je odporným počinom, ktorý je pokusom relativizovať zločin aj vinu páchateľa. Notoricky známym sa už stalo obviňovanie obetí znásilnení, že si za to môžu samé, lebo mali krátku sukňu alebo boli inak nevhodné oblečené, išli v noci tmavým parkom, alebo sa správali vyzývavo," konštatoval Dostál, pričom podľa jeho slov sa rovnaké slová šíria aj v prípade domáceho násilia.

"Pomerne často k takejto relativizácii dochádza pri domácom násilí, kde je týraným ženám pripisované, že násilníka k páchaniu násilia niečím vyprovokovali a že si teda za násilie môžu vlastne samy. Obvykle sa takto snažia ospravedlniť svoje konanie samotní násilníci, ale neraz má k takejto bagatelizácii domáceho násilia sklony aj blízke okolie rodiny, v ktorej sa násilie pácha, prípadne časť verejnosti, ktorá sa o tom dozvie," dodal. Ako následne uviedol, nechápe, kam otázky arcibiskupa týkajúce sa drog smerujú, a či niekto, kto je alkoholikom či užíva drogy, je o to menej nevinnou obeťou úkladnej vraždy ako abstinent. "Ospravedlnením zlyhania arcibiskupa Orosha nie je ani skutočnosť, že tieto nehoráznosti sa objavili v internom neverejnom obežníku. Táto nehoráznosť je taká veľká, že volá po jasnej a verejnej reakcii," uzavrel.

Svoj názor prezentoval aj bývalý poslanec za stranu Za ľudí, toho času poslanec za klub SaS Tomáš Lehotský. Ten sa Oroscha pýta, aký bezcitný človek je, keď z vraždy dvoch nevinných ľudí robí po ich smrti feťákov. A to iba z dôvodu, že išlo o predstaviteľov LGBTI+ komunity. Rovnako sa zamýšľa nad tým, čo chcel svojimi slovami povedať. "Že podľa Vás Matúš a Juraj neboli nevinní a stihol ich spravodlivý trest? A chcem sa opýtať vás veriacich, ako dlho budete ešte tolerovať vo svojich radoch ľudí, ktorí nemajú problém správať sa v úplnom protiklade k ľudskosti, ktorú káže Vaša viera? Naozaj vám nevadí, že v kostoloch kážu vám a vašim deťom aj ľudia ako je Ján Orosch? Konferencia biskupov Slovenska sa vyjadrila, že jej Oroschove slová neprináleží komentovať...Chcem sa opýtať vás veriacich, ako dlho budete ešte tolerovať, že najvyšší predstavitelia vašej cirkvi nemajú problém s tolerovaním takéhoto správania?" pýta sa.

Voči obežníku sa ohradila aj polícia

Policajný zbor sa dôrazne ohradzuje voči obežníku, ktorý poslal jeho autor trnavský arcibiskup Ján Orosch kňazom vo svojej arcidiecéze. V liste sa nachádzajú časti, ktoré hrubo manipulujú teroristický útok na Zámockej ulici, stigmatizujú dve nevinné obete a popierajú samotnú kresťanskú vieru, ktorej je arcibiskup oficiálnym predstaviteľom, zverenila Polícia SR na svojom facebookovom profile.

Polícia pripomína, že Oroschove slová nielen hrubo urážajú pamiatku dvoch mladých ľudí a prácu vyšetrovateľov Policajného zboru, ale stávajú sa súčasťou nenávisti v spoločnosti.

Pod status polície sa vyjadrili poslanci za koaličné hnutie Sme rodina. A to ako predseda parlamentu Boris Kollár, tak aj Martin Borguľa. Obaja k statusu majú negatívny postoj.

"Myslím, že tieto úvahy tiež manipulujú a tieto vaše keci nemajú nič spoločné s prácou polície. Ak arcibiskup naplnil nejaký trestný skutok, tak ho obviňte (a potom môžete o tom tu informovať, ale vecne). Ale tieto adminove keci si láskavo, milá stránka polície, strčte do z….u," napísal Kollár.

V sobotu ráno sa pridal aj Borguľa. Ten napísal, že sa nechce vyjadrovať ani v prospech, ani v neprospech LGBTI+ komunity, ale ide sa vyjadriť k práci polície. "Prezident Hamran, ktorý ako svoj životný úspech (povedal to na vybore nrsr) považuje “dal som dole chlapa na 63metrov”, nemá na pozícii prezidenta polície už dávno čo robiť. On už dávno nerobí prácu prezidenta polície, ale politiku. Ak si domov zavoláme inštalatéra a začne nám mudrovať do brúsenia parkiet, ale s vodou reálne nič neurobí, tak asi nikto z nás nebude spokojný. Hamran keď nechce riadiť políciu, ale robiť politiku, tak nech ide z hrušky dole! A to hneď!" uviedol poslanec.