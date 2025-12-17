Arcibiskup Orosch sa stretol so zakladateľom Teplárne a zranenou Radkou: OSPRAVEDLNENIE za slová po útoku

BRATISLAVA - Trnavský arcibiskup Ján Orosch sa po troch rokoch od teroristického útoku na Zámockej ulici stretol so zakladateľom LGBT kaviarne Tepláreň Romanom Samotným a so zranenou Radkou Trokšiarovou. Ospravedlnil sa im za kontroverzný obežník z decembra 2022, v ktorom spochybnil nevinnosť obetí útoku.
V centre Bratislavy na Zámockej ulici došlo večer 12. októbra 2022 pred podnikom Tepláreň, ktorý navštevovala LGBTI+ komunita, k streľbe. Na mieste zomreli Matúš Horváth a Juraj Vankulič, zranená bola jedna žena. Páchateľ z miesta činu ušiel, polícia ho našla na druhý deň ráno mŕtveho. Prípad orgány činné v trestnom konaní klasifikovali ako terorizmus. Vyšetrovanie ukončili v januári 2024.
V obežníku, ktorý dostali kňazi v Trnavskej arcidiecéze dva mesiace po útoku pred LGBT kaviarňou Tepláreň, sa v príhovore arcibiskupa Oroscha objavilo spochybnenie nevinnosti obetí útoku na Zámockej ulici. Orosch síce tvrdil, že vražda ho zasiahla a vrah bol podľa neho plný nenávisti, no priznal, že mu prekáža spojenie "nevinné obete". Prostredníctvom otázok s obeťami strelca nepriamo spojil možnú drogovú závislosť či nemravné konanie. S informáciou pred troma rokmi prišiel Denník N.
VIDEO Arcibiskup Orosch si slovami o obetiach zo Zámockej zavaril: Ospravedlnenie nestačilo! Ľudia vyšli do ulíc
Oroschove slová pobúrili nielen viacerých politikov a pozostalých obetí, ale aj políciu, ktorá slová arcibiskupa označila za hrubú manipuláciu založenú na klamstve, ktorá dehonestuje pamiatku nevinných obetí a navyše podnecuje nenávisť a polarizáciu v spoločnosti. Orosch následne zareagoval ospravedlnením rodinám obetí. Uviedol, že ho veľmi mrzí, že neúmyselne spôsobil bolesť v dotknutých rodinách a v časti spoločnosti.
Ďalšie ospravedlnenie po troch rokoch
Trnavský arcibiskup Ján Orosch sa po troch rokoch od teroristického útoku stretol so zakladateľom Teplárne Romanom Samotným a s Radkou Trokšiarovou, ktorú v roku 2022 postrelil atentátnik. "Za bolesť, ktorá Vám bola neúmyselne spôsobená, sa ospravedlňujeme," napísal v liste Samotnému arcibiskup Orosch v súvislosti s obežníkom.
"Slová, ktoré tam boli uvedené, veľmi zranili všetkých, ktorých sa ten útok zblízka dotkol a zaskočili aj širokú verejnosť. Spôsobili ďalšie hlboké rany a obavy o bezpečnosť. V ten istý deň pustili doobeda z nemocnice Radku. Spoločné stretnutie pred Teplárňou bolo veľmi ťažké a bolestivé, no zároveň som cítil veľkú vďačnosť a úľavu, že sa môžeme objať a v tichosti posedieť spolu s ďalšími ľuďmi z Teplárne," spomína Samotný s tým, že to nemohol nechať len tak. "Veľmi si vážim podanú pomocnú ruku a všetku ochotu a ústretovosť advokáta Tomáša Langera, ktorý mňa, Radku aj Jurajovu mamu právne zastupoval a pomáhal v tejto ťažkej situácii. Bol to dlhý a náročný proces, na konci ktorého bolo včerajšie stretnutie s arcibiskupom Jánom Oroschom," napísal na sociálnej sieti. Váži si, že arcibiskup vyjadril ľútosť nad tým, aký dopad mali jeho slová.
Podľa jeho slov bolo dôležité rozprávať sa tvárou v tvár o tom, akú váhu majú vyrieknuté a napísané slová. Radka uviedla, že v ťažkých chvíľach po útoku jej pomohla viera a aj osobné prijatie u pápeža Františka. Počas stretnutia hovoril o bolesti, ktorú stále prežívajú rodiny Matúša a Juraja a že to, čím si prechádzajú, že stále ťažké a zložité.
"Dnešný svet je plný rýchlych súdov a unáhlených slov, ktoré už nie je možné vziať späť. Ako inak by mohol vyzerať svet, ak by sa so slovami spájala aj ochota niesť zodpovednosť za ich vyrieknutie? Ako by asi vyzeral svet, ak by pri rôznych vyjadreniach bolo aj jasné vedomie toho, aké majú tie slová dopad na konkrétnych živých ľudí?," dodáva na záver.