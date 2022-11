Špeciálny spôsob hlasovania z izolácie by mohol platiť aj pri referende

BRATISLAVA - Možnosť špeciálneho spôsobu hlasovania v súvislosti s ochorením COVID-19 by mohla platiť aj v referende týkajúcom sa predčasných volieb. Návrh zákona, ktorý umožňuje podobný postup ako pri samosprávnych voľbách, v stredu posunula Národná rada (NR) SR do druhého čítania. O zmene rokuje plénum v skrátenom legislatívnom konaní.

Právny predpis by mal umožniť v prípade pretrvávajúcej pandémie ochorenia COVID-19 špeciálnym spôsobom hlasovania voliť aj tým, na ktorých sa budú v čase referenda vzťahovať karanténne opatrenia. "Postup podľa tohto zákona sa uplatní, ak sa k 30. novembru 2022 vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva SR nariadi izolácia osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 alebo karanténa osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19," vysvetlilo Ministerstvo vnútra SR.

Volič by hlasoval do prenosnej volebnej schránky

Zákon by mohol upraviť spôsob uplatnenia i priebeh špeciálneho spôsobu hlasovania, kreovanie špeciálnych volebných komisií a vytváranie príslušných voličských zoznamov, taktiež materiálne a personálne zabezpečenie. Oprávnený volič, ktorý požiada o špeciálny spôsob hlasovania v referende, by hlasoval do prenosnej volebnej schránky, s ňou i s hlasovacími lístkami a obálkou by za ním mali prísť dvaja členovia špeciálnej volebnej komisie. "Špeciálny spôsob hlasovania v referende sa nevykonáva v zdravotníckom zariadení, v ktorom sa poskytuje ústavná zdravotná starostlivosť na lôžku," upozornil rezort vnútra.

Na zabezpečenie takéhoto hlasovania a na zisťovanie výsledkov pri ňom by sa podľa návrhu zákona zriadilo 79 špeciálnych volebných okrskov, ich územným obvodom by bol okres. Špeciálna volebná komisia vytvorená pre každý okrsok by mala mať sedem členov. "Členovi tejto komisie a zapisovateľovi patrí za vykonávanie činnosti v deň konania referenda odmena vo výške 200 eur. Vodičovi, ktorý bude zabezpečovať prepravu členov špeciálnej volebnej komisie, bude patriť odmena 170 eur," navrhuje MV.