Mohol toto povedať kňaz len štyri dni po tragédii na Zámockej? Práva LGBTI+ komunity sú proti božiemu poriadku!

video Kňaz Jaroslav Klíč o LGBTI+ komunite a jej právach

Kňaz Jaroslav Klíč z Bartošoviec, ktorý počas pandémie používal v kázňach slobodu svedomia ako argument proti očkovaniu, sa nevyhol ani téme komunity LGBTI+, ktorá začala v spoločnosti viac rezonovať po tragédii na Zámockej ulici v Bratislave.

"Mnohí, najmä mladí ľudia, sa rozcitlivejú, veľakrát idú na tie pochody, aj tento raz, keď bolo veľa ľudí v Bratislave. Ani nie sú zástupcami LGBTI+ a možno niektorí sú takí neutrálni a povedia si, ja nie som gej, lesba ani homosexuál, ale prečo by títo ľudia nemali mať právo? Pretože je to proti božiemu poriadku," rozohnil sa Klíč v nedeľnej omši krátko po vražde mladých mužov Juraja a Matúša, ktorí sa k tejto komunite hlásili. "Pretože je to narušenie ľudskej spoločnosti. Pretože tak ako Amerika zamoruje svet terorizmom a spôsobom života, nemorálnosťou, kde je úpadok, tak toto všetko dochádza tu. Kedy sme počuli na Slovensku, že by bola streľba?" obrátil sa s rečníckou otázkou na veriacich.

Ideologicky motivovaný teroristický útok pred Teplárňou na Zámockej prirovnal k interrupciám. "Odmietame akúkoľvek formu násilia a nenávisti a úmyselné zabitie nevinnej osoby. Nielen týchto ľudí z komunity LGBTI, povedzme celú pravdu, ochrana nevinnej osoby, úmyslené zabitie nevinnej osoby a tam si dajme do zátvorky aj nenarodeného dieťaťa. Sú stúpenci tejto komunity a politickí obhajcovia rovnocennými obhajcami nenarodeného života alebo ľudí v starobe, aby ich uchránili pred eutanáziou?" pokračoval v kázni.

Buďte obozretní, varoval farníkov

Ani toto však ešte nie je podľa Klíča všetko. Tvrdí, že po vražde na Zámockej sa kresťania a konzervatívci stretávajú s prudkými až nenávistnými reakciami. "To je ten pohon ako bol na čarodejnice...ako to sa píše v mýtických filmoch niektorých," kázal ďalej. Veriacich upozornil, že musia byť obozretní, lebo politici a aktivisti presadzujú gender ideológiu vycítili po vražde príležitosť a budú sa snažiť z nej vyťažiť čo najviac. "Chceme dať hodnoty a práva tým, ktorí tieto práva nemajú," zdôraznil.

Klíč sa obáva, že sa plánujú zmeny zákonov so snahou zmeniť definíciu manželstva v ústave. "Predstavte si bratia a sestry, v Austráli sú biskupi za prijatie LGBTI na katolíckych školách. To je silná káva," povedal zhrozene. "To je naplánované aj na Slovensko, ako bol aj Istanbulský dohovor naplánovaný. Zavádzať rôzne typy manželstiev, presadiť adopcie detí. To znamená dieťa z rodiny, kde napríklad matka nezvláda svoju sociálnu situáciu, je alkoholička, je na drogách, jednoducho bude zákon, ktorý odoberie toto dieťa matke a dá ho páru rovnakého pohlavia. Schválenie prenajatia maternice, uzákonenie preoperovania z muža na ženu alebo zo ženy na muža. A je len otázkou času, kedy budú chcieť preoperovať a mrzačiť neplnoleté deti tak, ako sa to deje v Severnej Amerike," vystríhal farníkov.