Útok v Novákoch aj terorizmus na Zámockej: Páchateľmi boli tínedžeri! Za tragédie môže pandémia aj politici

Skúsenosti psychológov z liniek pomoci IPčko.sk, Dobrá linka a Krízová linka pomoci a skúsenosti z krízových služieb Káčko, Klub Machovisko a FLEK klub poukazujú na fakt, že počas týchto dvoch náročných rokov, v ktorých čelíme pandémii Covid-19, vojne na Ukrajine, klimatickej a energetickej kríze, tragédiám, v ktorých prišli o život nevinní mladí ľudia a silnej polarizácii spoločnosti a na sociálnych sieťach, sa výrazne zhoršil stav duševného zdravia najmä mladých ľudí, ktorí sa nachádzajú v citlivom a zraniteľnom veku.

"Práve tieto náročné a tragické udalosti sú výsledkom eskalácie dlhodobo neriešených ťažkostí a problémov, ktoré sa počas týchto dvoch rokov nabaľovali a zintenzívnili. Po tragických udalostiach na Zochovej a Zámockej sme zaznamenali 82-percentný nárast žiadostí o pomoc zo strany mladých ľudí, ktorí sa cítili vystrašení, sklamaní, frustrovaní, spoločensky odmietnutí a ohrození. Hovorili o neviditeľných ranách, ktoré im netolerancia v spoločnosti dennodenne spôsobuje, ale najmä o obrovskom strachu a strate pocitu bezpečia," hovorí v stanovisku psychológ a riaditeľ IPčka Marek Madro.

Podľa neho sa u ľudí zintenzívnili úzkosti, panické ataky, ale aj sebapoškodzovanie a myšlienky na ukončenie života. Prehĺbili sa aj pocity osamelosti. "Mladí ľudia sa cítia osamelo aj napriek tomu, že sú obklopení mnohými ľuďmi. Majú pocit, že sú pod obrovským tlakom, pretože je naša spoločnosť výrazne orientovaná na výkon. Výkon sa od nich vyžaduje v škole, doma, v zamestnaní, vo vzťahov a aj medzi rovesníkmi. Boja sa zlyhať, boja sa sklamať, svoju hodnotu vnímajú cez výkon, pretože im to tak spoločnosť nastavuje a často sa uzatvárajú do seba. Majú pocit, že nemajú s kým hovoriť o tom, ako sa naozaj majú a čo ich trápi. Ak s týmito pocitmi ostávajú ľudia dlhodobo osamote a bez pomoci, môže to prerásť do rôznych duševných ťažkostí," hovorí Madro.

Agresia mladých je zrkadlom spoločnosti

Madro tvrdí, že aktuálny spoločenský naratív je taký, že násilie je riešenie a jediná cesta. "Žiaľ, vidíme ho v rôznych podobách dennodenne aj od ľudí, ktorí svojim vplyvom formujú spoločensky názor. Normou sa stalo urážanie, osočovanie, zastrašovanie, vyhrážanie, agresia aj útoky. Je potrebné uvedomiť si, že agresia a násilné útoky mladých na mladých sú zrkadlom našej spoločnosti a nás dospelých," hovorí psychológ.

Tragédiu v Novákoch odsudzujú a podľa psychológov si vyžaduje odborné stanovisko pre obe strany a aj pre tých, ktorí tam neboli. "Obeť tohto agresívneho činu potrebuje okamžitú odbornú pomoc, aby sa eliminovali traumatické dopady. Útočník potrebuje rovnako odborný prístup z dôvodu ohrozenia jeho budúceho vývinu. Vyhľadať pomoc chce veľa odvahy a naozaj k tomu potrebujeme aj podporu okolia, a to je dôležitý krok k našej vlastnej zmene, ale aj k nastaveniu spoločnosti v otázkach duševného zdravia. A ako spoločnosť okamžite potrebujeme posilniť prevenciu a podporné a poradenské služby pre deti a mladých ľudí, ktoré im „nezväzujú ruky“ v podobe informovaných súhlasov zákonných zástupcov, ktoré môžu byť prekážkou v ich odhodlaní vyhľadať pomoc. Ak im budeme cestu za pomocou barierizovať, zostanú pod ťarchou ťažkostí osamote, čo môže mať fatálne následky," dodal Madro.

Útok v škole sekerou

Vo štvrtok doobeda zaútočil 16-ročný Alexander na svojich spolužiakov sekerou. Podľa medializovaných informácií chcel zraniť aj zástupkyňu riaditeľky. Mladý útočník udrel do čela svoju spolužiačku a zranil aj ďalšieho človeka. Našťastie, skutok nemal fatálne následky. Alexander po čine zo školy ušiel a okamžite ho začali hľadať policajti aj so psovodmi. Tí ho nakoniec našli len 500 metrov od školy v poli, kde ho zadržali.

V piatok ráno ho priviezli na miesto jeho bydliska a prehľadávajú dom. Prípad prevzala NAKA. Polícia ozrejmila, že z informácií a dôkazov získaných na mieste činu bolo zistené, že v danej veci ide o podozrenie z úkladnej vraždy v štádiu pokusu na viacerých osobách. "Z uvedeného dôvodu vec preberá vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry. O veci bol bezodkladne informovaný špeciálny prokurátor. Bližšie informácie poskytneme, keď to procesná situácia dovolí," dodali policajti.

Teroristický čin na Zámockej

Teoristický čin v centre Bratislavy, ktorý sa odohral o siedmej večer 12. októbra má na svedomí len 19-ročný Juraj K. Ten si z trezora zobral otcovu zbraň a zastrelil priamo pred podnikom Tepláreň Juraja Vankuliča a Matúša Horvátha. Obaja patrili do LGBTI+ komunity. Motívom činu mala byť nenávisť. Strelec chcel, podľa manifestu, ktorý zverejnil na sociálnej sieti, zabiť aj premiéra Eduarda Hegera či Židov.

Po vraždách z miesta činu ušiel a celú noc ho hľadali policajti. Vrah zatiaľ zverejňoval príspevky na Twitteri. Ráno okolo pol ôsmej ho našla náhodná okoloidúca. Juraj K. sa zastrelil v Jaskovom rade. Jeho otec Juraj Krajčík, ktorý dlhšie zverejňoval na sociálnych sieťa konšpirácie, dal vyjadrenie len Marianovi Kotlebovi. Ten je tiež odsúdený za rozdávanie šekov s nacistickou symbolikou.

V rozhovore spolu konšpirovali o spravodajských hrách a útočníka vykresľovali ako obeť. Juraj K. sa pritom na svoj čin pripravoval dlhšie a radikalizoval sa aj na sociálnych sieťach. Krátko po vražde napísal, že necíti žiadnu ľútosť.