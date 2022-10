Drsná rana Matovičovi v Bratislave: Absolútny debakel OĽaNO, pozrite na tie výsledky!

Galéria fotiek (3) Ilustračné foto

BRATISLAVA - Slovensko sa zobudilo do povolebného rána, máme za sebou spojené župné a komunálne voľby. V hlavnom meste to hádam ani jednoznačnejšie dopadnúť nemohlo. Koalícia liberálov, progresívcov a Teamu Bratislava prevalcovala ostatné koalície vrátane tej, v ktorej figurovalo vládne OĽaNO. To dostalo prakticky vo všetkých mestských častiach stopku a zároveň jasný signál od ľudí, ako v súčasnosti vnímajú jeho pôsobenie.