FOTOREPORTÁŽ Torty, ohňostroje, darčeky aj zamilované bozky: TAKTO to vyzeralo v štáboch nových primátorov a županov!

Matúš Vallo, Peter Bročka, Richard Rybníček, Ján Nosko, Marek Hattas, Peter Fiabáne, František Oľha a Jaroslav Polaček. To sú mená nových primátorov na nadchádzajúce 4 roky, ktorí vzišli zo spojených volieb. Bol to boj až do konca a až na primátora Prešova Františka Oľhu sa podarilo obhájiť si svoje posty všetkým primátorom krajských miest.

Štátnej volebnej komisie o výsledkoch spojených komunálnych volieb 2022

Obdobne to vyzeralo aj v prípade vyšších územných celkov. Tam sú definitívni víťazi Juraj Droba, Jozef Viskupič, Jaroslav Baška, Branislav Becík, Erika Jurinová, Ondrej Lunter, Milan Majerský a Rastislav Trnka. V tomto prípade ide o výmenu stoličiek v prípade Nitrianskeho kraja, kde doterajšieho župana Milana Belicu nahradí Branislav Becík a Jána Luntera v banskobystrickom kraji jeho syn Ondrej Lunter.

Mnohí svojich priaznivcov a kolegov pozvali do štábov, v ktorých sa konali volebné noci. A tam, kde sa zvíťazilo podľa očakávaní, sa aj patrične oslavovalo. Nechýbali stoly plné cateringu, nápojov, mnohých po oficiálnom zvolení čakali aj rôzne prekvapenia. Ako to teda vyzeralo u toho-ktorého kandidáta?

Bratislava

Matúš Vallo

Vallo oslavuje obhajobu primátorského mandátu v Bratislave

Juraj Droba

Droba oslavuje víťazstvo, Bratislavský kraj bude viesť ďalšie volebné obdobie

Trnava

Peter Bročka

Primátor Trnavy Bročka: S výsledkami volieb som spokojný

Jozef Viskupič

Jozef Viskupič: Verím, že dotiahneme do konca všetky začaté projekty

Trenčín

Richard Rybníček

Primátor Rybníček: Je to ako príbeh z rozprávky, mám pocit, že sme zvíťazili nad zlom!

Jaroslav Baška

Trenčiansky samosprávny kraj povedie po tretíkrát Jaroslav Baška

Nitra

Marek Hattas

Vyjadrenie primátora Nitry po komunálnych voľbách

Branislav Becík

Nitriansky samosprávny kraj bude viesť Branislav Becík

Banská Bystrica

Ján Nosko

Banskobystričania si zvolili za primátora Jána Noska

Ondrej Lunter

Víťazom volieb na župana v BBSK je Ondrej Lunter

Žilina

Erika Jurinová

Erika Jurinová: Robili sme maximum, aby sme dosiahli čo najlepší výsledok

Prešov

František Oľha

Novým prešovským primátorom bude František Oľha

Milan Majerský

Košice

Jaroslav Polaček

Vyjadrenie primátora Košíc Jaroslava Polačeka po komunálnych voľbách

Rastislav Trnka

