PRIESKUM Prekážala by im spolupráca s Republikou? Voliči poslali Pellegrinimu aj Ficovi jasný odkaz

Agentúra FOCUS pre reláciu TV Markíza Na telo zisťovala, aký názor majú voliči Hlasu-SD, Smeru-SD a SaS na spájanie s niektorými politickými stranami.

Prieskum pritom odhalil, že ak by strana Petra Pellegriniho po voľbách vstúpila do koalície s hnutím Republika, ktorú založili odídenci od Mariana Kotlebu, nepáčilo by sa to až dvom tretinám voličov. Tretina voličov by však Hlas-SD volila aj v prípade, ak by dopredu vedela, že svoje sily spoja s Republikou.

Galéria fotiek (3) Zdroj: reprofoto - TV Markíza

Iná situácia je medzi voličmi strany Smer-SD. Až 65 percent z nich vyjadrilo, že by ich volili aj vtedy, ak by vedeli, že sa po voľbách spoja s Republikou. Problém by v tom videla iba približne štvrtina z nich.

Voliči strany SaS, ktorá len pred nedávnom vystúpila z vlády a stala sa súčasťou opozície, dostali otázku, či by stranu volili, aj keby vedeli, že sa po voľbách spojí so stranou Hlas-SD. SaS by v takom prípade nevolilo 52 percent voličov. Naopak, prekážka to nie je pre 45 percent voličov SaS.

Agentúra Focus prieskum realizovala pri v dňoch 21. 9. až 27. 9. 2022.