Občan v izolácii pre KORONAVÍRUS môže voliť, musí o to požiadať do TOHTO dátumu!

BRATISLAVA - Ak chce volič, ktorý je v izolácii alebo karanténe z dôvodu ochorenia COVID-19, hlasovať v sobotných (29. 10.) spojených voľbách, musí o to požiadať najneskôr do piatka (28. 10.) do 12.00 h. Nahlásiť sa treba telefonicky na číslo, ktoré zverejní obec na webe v pondelok (24. 10.). V deň volieb za ním prídu členovia špeciálnej volebnej komisie so špeciálnou schránkou. Špeciálne voliť môžu aj ľudia v spoločnej domácnosti s osobou, ktorá je v karanténe alebo izolácii.