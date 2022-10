ROZHOVOR so Štefanom Zimom: Vnímam často pomalé tempo v riešení kľúčových potrieb kraja

Prečo ste sa rozhodli kandidovať na predsedu BSK? Budete kandidovať ako nezávislý kandidát alebo s podporou politických strán?



Vnímam vývoj, rozvoj a často pomalé tempo v riešení kľúčových potrieb pre chod kraja, v ktorom je aj hlavné mesto a žije tu vyše 660.000 obyvateľov. Tomuto kraju chýbajú, alebo sú len slabo zabezpečené mnohé výkony v prospech občanov i turistov zo zahraničia. V triptychu hlavných miest – Bratislava, Budapešť, Viedeň, sa Bratislava citeľne stráca. Chcem presadiť dynamickejšie riešenia, aby sme Bratislavský kraj vytiahli zo slabého priemeru aspoň na lepší, možno aj vyšší medzinárodný štandard. Kandidujem za hnutie Republika.V stave, ktorý možno nazvať medzičas riešení, ktoré chcú byť dobré aj užitočné. Ale výsledky sa pridávajú po krokoch. Iste, sú aj objektívne príčiny, že to nejde úspešnejšie. Za priestor vyše 30 rokov..., sú to slabé výsledky. Pozitíva sú nesporne v obnovení, ba priam skrášlení viacerých stavieb, respektíve celých častí, parkov i priestory na relax. Konečne po dlhých rokoch je Bratislavský hrad, aj s jeho okolím, krásnou doménou mesta. V priľahlých regiónoch sa podarilo zrekonštruovať viacero nielen historických objektov, aj vybudovať nové školy, športoviská i turistické trasy. No stále je to málo. Negatív je viacero. Mnohé sú zapríčinené neodbornými rozhodnutiami príslušnej vlády SR, od rozpredania veľkých ziskových podnikov až po zamietnutie logických požiadaviek zo strany samospráv.Kapacitne stále neprimeraná doprava pre státisíce občanov, ktorí prichádzajú dennodenne do práce a z práce v Bratislave. Zlý stav ciest najmä v priľahlých regiónoch. Viaceré obce len v súčasnosti dorábajú kanalizáciu. Nedostatok škôlok pre deti, neprimerané kapacity pre seniorov, chýbajú domy dôchodcov. Zhoršila sa zdravotná dostupnosť zavedením nelogických opatrení.

Výzvy budú hlavne, ako zvládnuť dosah drahých energií a tým aj výrobkov, napríklad potravín pre školy a škôlky. Materiál na opravy, údržbu, výstavbu nových subjektov. Bude nutné šetrenie. Len nedávno prisľúbila vláda 30 miliónov eur určených na podporu pre škôlky, školy. Je to veľmi neprimeraná čiastka vzhľadom na náklady a zabezpečenie do budúcich rokov. Reálne by pomohla čiastka 150 miliónov eur. Hrozí šetrenie zásahom do vzdelávacieho programu na školách zatváraním škôl, čo je z viacerých dôvodov neprijateľné.



Aké sú priority vášho programu, akým oblastiam sa chcete prioritne štyri roky venovať? Čo chcete v Bratislavskom kraji zmeniť, prípadne na čo chcete nadviazať?

Je nutné venovať sa hlavne tým oblastiam, ktoré takmer permanentne kolabujú. Teda plynulosti dopravy, rekonštrukcii ciest a mostov. Obnoviť treba projekt električkovej dopravy do Malaciek, detto smerom do Dunajskej Lužnej. Podporovať riešenie veľkých parkovísk juhovýchodne od Bratislavy, odtiaľ dynamickú dopravu do mesta cez Dunaj. Pokračovať v rekonštrukcii škôl a škôlok, dať im nové vybavenie. Presadzovať inováciu obsahu odborných predmetov pre väčšiu pripravenosť absolventov pre prax. Dôsledná kontrola úrovne starostlivosti o seniorov v domoch dôchodcov. Získavať ďalšie priestory pre zriadenie domov dôchodcov, respektíve stacionárov pre dennú opateru seniorov. Podieľať sa na budovaní stálych ubytovní, respektíve komorných bytov pre bezdomovcov a ich aktívne zainteresovanie do primeranej práce v prospech čistoty regiónu.

Pokračovať v projektoch Malokarpatský obchvat, ďalšie zariadenia rodinného typu seniorom, prestupné terminály pre autobusovú dopravu, ďalšie cyklotrasy. Obnoviť zrušené pohotovostné služby, viac motivácie pre štúdium na zdravotníckych školách, absolventov získať pre prácu v kraji. Mladých lekárov motivovať, aby pracovali v kraji. Presadzovať rekonštrukciu amfiteátra pod hradom Devín. Podporovať podmienky na turizmus aj v priľahlých regiónoch. Dôsledne treba zvážiť kompletné prevzatie integrovanej prímestskej dopravy v kraji pod priamu správu VÚC, nie súkromní dopravcovia.



Kandidujete ako jednotlivec, alebo máte okolo seba tím spolupracovníkov? Prečo takto postupujete?



Mám tím spolupracovníkov. Práca s dobrým tímom je ako poslanie a býva väčšinou úspešná. V rámci Bratislavského kraja bude veľmi dôležitá osobná komunikácia so starostami obcí, primátormi miest aj zástupcami aktívnych združení. Vedia najlepšie, čo je najsúrnejšie.



Okrem Štefana Zimu sa o post predsedu BSK uchádza aj Ivan Bošňák (DS, ODS, Spolu, Šanca), Juraj Droba (SaS, PS, Team Bratislava), ktorému vyjadrilo podporu aj OKS a NOVA, Milan Lopašovský (SMS), Ján Mažgút (Smer-SD, SNS), Magdaléna Sulanová (ĽSNS), Andrej Trnovec (Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku) a Dušan Velič (Za ľudí, Sme rodina, KDH, Maďarské fórum).