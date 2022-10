Matovičovo nevhodné vyjadrenie v rádiu: Niektorých novinárov vraj bude dávať dole! Čo na to odborníci?

archívne video

Nedávno v parlamente neúspešne odvolávaný minister financií Igor Matovič bol hosťom v relácii Braňo Závodský Naživo. Okrem aktuálny ekonomických a politických tém sa otvorila diskusia aj o nedávnom a ostrom Matovičovom výroku priamo z pléna parlamentu. Za rečníckym pultom totiž vyhlásil: "Dva a pol roka zápasu, bohužiaľ, aj za podpory skorumpovaných médií alebo médií v rukách oligarchov, alebo s podporou článkov písaných skorumpovanými novinármi, lebo, povedzme si to, za päťstovku si dnes viete na mesiac prenajať novinára, ktorý o vás bude dobre písať."

Matovič neskôr v relácii vysvetlil, že jeho slová boli vraj vytrhnuté z kontextu, čo vraj malo potvrdiť aj ospravedlnenie pod jeho statusom priamo od šéfredaktora Denníka N Matúša Kostolného. Ten skôr vraj v mýlnej domnienke vyhlásil, že Matovič tým myslel, že "všetci" novinári sa dajú kúpiť za 500 eur na mesiac.

Zlo je definované - progresívne a liberálne zmýšľajúci novinári

Šéf OĽaNO sa vo vysielaní Rádia Expres pokúšal korigovať svoje nešťastné výroky z parlamentu. "Viacero šéfredaktorov, redaktorov alebo komentátorov v kľúčových médiách na Slovensku trpia takou morálnou nadradenosťou. Osobne sú liberáli, sú progresívci a vyjadrujú sa, veľakrát ma to mrzí, o konzervatívne zmýšľajúcich ľuďoch ako o menejcenných. Ale fakt," povedal so zvýšeným hlasom moderátorovi Závodskému niekdajší premiér.

"Povedal som viacerí, nikdy som negeneralizoval. Vždy som hovoril, že takíto ľudia sú," doplnil sa Matovič. "Poviem vám jediný príklad, pozrite si kľúčového komentátora SME Tkačenka ako sa vyjadroval na adresu Simy Martausovej (teraz Magušinová, pozn. red.), kvôli tomu, že je kresťanka. To bolo dehonestovanie kresťanstva," odbehol od témy Matovič.

"Uši mi trhalo to ticho zo strany kľúčových redaktorov, po týchto urážkach z úst kľúčového redaktora. Potom je tu otázka či ľudia chcú byť takýmito liberálmi, či chcú byť progresívne zmýšľajúcimi," spomenul opäť tieto dve entity Matovič.

Postupne ich budem dávať dole, sľubuje Matovič

Matovičove výroky z parlamentu sa v danom momente doslova núkali, a tak ich Závodský Matovičovi pripomenul. "Povedali ste, že za 500 eur si dnes viete kúpiť novinára. Hovoríte o tom, že je to dnes. O koho ide? Odhaľte tie mená," ťahal z Matoviča odpoveď moderátor.

"Beriem to ako verejnú objednávku a postupne ich budem dávať dole. Dobre?" zaznelo v štúdiu, pričom sa po týchto slovách zarazil aj samotný Závodský. "Ďakujem veľmi pekne. Ste zlatý. Až to znie tak, že sa tešíte, že sa niekomu pomstíte. Pripomeniem vám jednu vec. Kedysi existoval na internete program Na pranieri (bývalá relácia odsúdeného Mariana Kočnera, pozn.red.)," povedal politikovi sarkasticky Závodský.

Záujem o novinárov mal aj Kočner

Pokiaľ ide o Mariana Kočnera, len v skratke si pripomenieme, že ten mal v lete 2018 neslávne známu internetovú reláciu Na pranieri. Kočner je dnes už odsúdený za kauzu zmenky v prípade televízie Markíza. Kočner vydal niekoľko dielov predtým, ako skončil vo väzbe. Vo viacerých z nich sa objavili niektoré postavy zo slovenskej žurnalistickej obce, ktoré sledoval a "pranieroval". Kočner sa objavuje ako hlavná postava aj prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej.

Po smrti novinára Jána Kuciaka sa dokonca objavili aj ďalšie, desivé obrázky z jeho súkromia, ktoré mali dosvedčiť, že aj Kuciak bol pod zrakom sledovateľov. Relácia mala mať viacero epizód, no krátko po jej spustení bol Kočner zadržaný a väzobne stíhaný.

Matovič práve Kuciaka často spomína ako príklad vzorných novinárov, ktorých je vraj na Slovensku málo. V relácii u Závodského spomenul, že sa cíti byť často terčom kritiky. "Máte pravdu, ja sa cítim tak „na pranieri“ už dva a pol roka," využil nepriamo názov Kočnerovej relácie Matovič.

Je mojou povinnosťou pomenovať, ak niekto vedome šíri lži, tvrdí šéf OĽaNO

"Vy sa cítite ako Marian Kočner? Marian Kočner s jasným cieľom založil tento portál na sledovanie novinárov. Máte záujem si dávať sledovať novinárov?" spýtal sa ešte pre istotu Závodský. "Mojou povinnosťou, a aj vašou podľa mňa, je hovoriť, že keď niektorí novinári manipulujú s faktami a šíria lži a ľuďom to už je trápne a prestávajú to médium čítať, tak by sme to mali pomenovať," vyhlásil nahlas Matovič.

"Mnohí mi píšu aj v súkromných správach správy ako „Mnohí novinári to už prehnali s tou nenávisťou voči tebe,“. Jednoducho donekonečna šíriť lži, no tak tí ľudia nie sú hlúpi. Ľudia potom prechádzajú na sociálne siete a potom prechádzajú na sociálne siete a veria hoaxom," vyvodil záver minister financií.

Matovič už prekonal toľko červených čiar, že to už nie je ani šokujúce

Ohľadom tohto rozhovoru sme oslovili aj politológa Michala Cirnera. Najskôr odpovedal na otázku, či jeho vyhlásenie o novinároch, ktorých bude "dávať dole" nie je cez čiaru. "Igor Matovič od jeho vstupu do veľkej politiky v roku 2010 už prekonal niekoľko červených čiar a výrazne sa zaslúžil o podlezenie i tak už nízkej "laťky" politickej kultúry na Slovensku. Môžeme hovoriť o jeho "predstaveniach" v parlamente (napríklad sypanie striekačiek na kolegu Martina Poliačika), tajnom nahrávaní politických kolegov (Radoslav Procházka) alebo o riadení vlády prostredníctvom Facebooku a hádkami cez Facebook," spomína v rýchlosti politológ.

"Myslím si, že pán Matovič má talent šíriť chaos, rozvrat a prekrúcať význam slov. V útokoch na novinárov nie je až taký originálny. Prevzal len to, čo sa už naučil od iných slovenských politikov, napríklad od pána Fica a podobne," pokračuje.

Cíti sa byť ublížený kritikou verejnosti a dupe či kope

Cirner vysvetlil aj to, kde sa v Matovičovi berú tieto razantné slová. "Ako "správny" slovenský politik aj on sa cíti ublížený, keď o ňom píšu médiá v negatívnych konotáciách. Pozicionuje sa do role obete a asi aj verí, že médiá sú voči nemu zaujaté a neprajné. To však znamená, že má klapky na očiach, nevníma realitu a nemá žiadnu sebareflexiu, aby si priznal chyby a omyly. Takto len dupe a kope, čo je infantilné a nehodné dospelého človeka, ešte tomu vo vysokej štátnej funkcii," konštatuje Cirner.

Cirner miestami predpokladá, že sa Matovič teraz zameria na to, aby odhaľovať a usvedčoval z klamstiev samotných novinárov. "To sa však nestane, odpadne mu táto téma od chuti a zas sa chytí inej témy na tepe dňa," predpovedá pravdepodobnejší scenár Cirner. "Hlavne je to posolstvo pre jeho sympatizantov a voličov, aby neverili médiám, keď píšu niečo zlé o Matovičovi," vyvodzuje záver politológ.

Dohra na Facebooku

Matovič si však nenechal újsť príležitosť celý rozhovor okomentovať aj tradičnou formou - cez status. "Skončili sme s tým, že ma vyzval, aby som zverejnil konkrétnych novinárov, ktorí sa dajú kúpiť. Tak som priamu výzvu hneď prijal a povedal som, že teda budem skorumpovaných novinárov dávať rad radom dole. Tak, ako som svojho času dal dole z pozície Ruttkayovú a odvtedy zbytočne nekazí meno novinárskemu stavu," spresnil svoj výrok Matovič.

Je to akt zúfalstva, myslí si ďalší odborník

K rozhovoru sa vyjadril aj ďalší politológ Juraj Marušiak. "Myslím, že je to z Matovičovej strany prejav zúfalstva. Ak si myslí, že toto môže osloviť voličov Smeru, tak som si istý, že mu ani podobné výroky nepomôžu. Ale osobne si nemyslím, že týmito výrokmi "niečo sleduje", skôr je to prejav zúfalstva a nervozity z toho, že nedokáže udržať už v poradí druhú "svoju" vládu a vie, že tretiu šancu už nedostane," vysvetľuje si stredajšie Matovičovo vyjadrenie Marušiak.

Takýmito vyjadreniami na adresu novinárov sa podľa Marušiaka nielenže prezentoval ako autoritatívne cítiaci politik, ale stratil akúkoľvek morálnu legitimitu vládnuť. "Totiž, za víťazstvo svojej strany vo voľbách vďačí aj mobilizácii spoločnosti, ktorá nasledovala práve po novinára vražde Jána Kuciaka a jeho snúbenice. Už len preto výrazy ako "dávať dolu" novinára môžu mať veľmi nepríjemnú príchuť. Podobné výrazy si nedovolili používať ani politici Smeru, hoci sa netajili svojou averziou voči jednotlivým médiám a novinárom. Čiže áno, Matovičove výroky, pripomínajúce rétoriku mafiánov, sú cez čiaru a ešte viac "cez čiaru" je, keď si jedným dychom buduje svoju popularitu na boji proti mafii. Navyše je povážlivé, že tak hovorí ako podpredseda vlády, teda predstaviteľ štátu a na adresu novinárov, ktorí názorovo majú bližšie k opačnému politickému táboru," zamyslel sa Marušiak.