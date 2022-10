Ondek s Horeckým sa zhodli na spolupráci pri presadzovaní novej legislatívy

Ondek počas stretnutia zdôraznil, že odborový zväz je spoľahlivý sociálny partner a má záujem naďalej spolupracovať s ministerstvom na tvorbe novej legislatívy. "Prvoradou témou je návrh štátneho rozpočtu na rok 2023 v oblasti školstva," povedal Ondek. Zároveň zdôraznil, že je nevyhnutné, aby rozpočet zohľadňoval dohodnutú valorizáciu tarifných platov všetkých zamestnancov školstva na základe podpísanej kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2023 a tiež zvýšené náklady na elektrickú energiu, ktoré spôsobujú problémy s prevádzkou škôl a školských zariadení. Požiadal ministra, aby dohliadol, že valorizácia tarifných platov nebude na úkor krátenia nadtarifných zložiek platu. Tiež upozornil na pretrvávajúci nesúlad začiatku tarifnej tabuľky zamestnancov vo verejnej správe (nepedagogických zamestnancov) s úrovňou minimálnej mzdy.

"Minister školstva reagoval, že si uvedomuje svoju neľahkú úlohu a náročnú situáciu, v ktorej sa slovenské školstvo nachádza. Uviedol, že jeho prioritou je zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu a tiež atraktivity učiteľského povolania," povedal predseda školských odborárov. Jedným z nástrojov na dosiahnutie tohto cieľa je podľa šéfa rezortu školstva aj zmena normatívneho financovania, prostredníctvom ktorej by do školstva mohlo smerovať viac finančných prostriedkov. "Aktuálne podľa jeho slov ministerstvo pracuje na dofinancovaní normatívnych nákladov, čím by sa mali pokryť zvýšené prevádzkové náklady, ale aj investičný dlh na zariadení a vybavení škôl. Zdôraznil, že je pre neho prioritou, aby napriek vysokým cenám energií mohla prevádzka škôl fungovať bez výraznejších obmedzení," priblížil Ondek.

Schválené dofinancovanie roku 2022 na úrovni 30 miliónov eur pre regionálne školstvo a 17 miliónov eur pre vysoké školy vraj nie je konečné a zvýšené náklady sa budú priebežne monitorovať, vyplýva zo stretnutia. V súvislosti s vysokým školami minister školstva podľa Ondeka ubezpečil, že nebude pokračovať v znižovaní ich rozpočtov.

Problémom je aj nejednotné financovanie

Podpredsedníčka zväzu a predsedníčka združenia základného školstva Ingrid Gamčíková otvorila tému nejednotného financovania osobných nákladov v regionálnom školstve a problémy, ktoré pravidelne majú mestá a obce pri zvyšovaní platov zamestnancov školstva v rámci svojich originálnych kompetencií. "Riešením je zjednotenie financovania osobných nákladov všetkých zamestnancov školstva pod ministerstvo školstva, na čo zväz upozorňoval už v petícii z roku 2016," povedala Gamčíková. Zdôraznila nedostatočný počet nepedagogických zamestnancov napriek zvyšujúcim sa úlohám, ktoré školám legislatíva ukladá.

Upozornila tiež na alarmujúci hroziaci nedostatok pedagogických zamestnancov v najbližších rokoch z dôvodu nízkeho počtu absolventov pedagogických fakúlt najmä v prírodovedných odboroch. Ministra zároveň požiadala o dočasné riešenie, aby na nevyhnutný čas bolo možné opakovane predlžovať pracovné zmluvy zamestnancom, ktorí dosiahli vek 65 rokov.