Téma zmrazených minimálnych dôchodkov by sa mala podľa prezidentky prehodnotiť

Galéria fotiek (1) Prezidentka SR Zuzana Čaputová navštívila Banskú Bystricu

Zdroj: TASR/Ján Krošlák

ZVOLEN – Prezidentka Zuzana Čaputová si myslí, že téma zmrazených minimálnych dôchodkov by sa mala prehodnotiť. Uviedla to po návšteve dôchodcovského páru v ťažkej sociálnej situácii priamo u nich doma počas štvrtkového výjazdu do Banskej Bystrice a Zvolena.