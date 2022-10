PRVÉ slová Dědečka po tragickej nehode: Rodičov prosí o odpustenie! Som pripravený niesť následky

Vo štvrtok 6. októbra sa Dušan Dědeček po štyroch dňoch od tragickej nehody na zastávke Zochova v Bratislave postavil pred súd, aby si vypočul, či ho sudca pošle do väzby, alebo bude stíhaný na slobode. Na počudovanie celého Slovenska však sudca Marek Filo rozhodol, že vodiča zo zastávky smrti do väzby nezoberie. Dědeček po verdikte doslova ušiel pred verejnosťou. Teraz prvýkrát verejne prehovoril o tom, čo sa v nedeľu stalo.

Archívne VIDEO Dušan Dědeček do väzby nepôjde: Zo súdu doslova ušiel!

"Nie je to pre mňa vôbec jednoduché. Je to pre mňa sen, ktorý sa nedá vrátiť späť a veľmi ma mrzí, čo som urobil, mrzia ma tie zmarené životy. Neviem, ako to zoberú rodičia, ale chcem ich požiadať o odpustenie," povedal Dědeček na úvod pre Markízu a TV JOJ. Ospravedlnil sa za to, že po vyhlásení verdiktu súdu z miesta ušiel. Podľa jeho slov si následky svojho konania, že sadol za volant opitý a na zastávke zabil na mieste štyroch mladých ľudí a ďalších 6 zranil, uvedomil už krátko po nehode.

Aktuálne je známe, že obetí je 5, svoj boj prehrala mladá Broňa v nemocnici pár hodín po nehode. To, prečo sadol za volant opitý, nevedel zdôvodniť. "Nebol som agresívny, boli tam ľudia, ktorí ma napadli, ale nepamätám si, že by som bol agresívny. Vedel som, čo som spravil a som pripravený niesť vinu," dodal vzápätí. Podľa jeho slov v osudnú nedeľu pil po tom, ako prišiel syn s jeho vnučkou, údajne si dal asi dva poháriky rumu. Následne išiel podľa vlastných slov otvoriť brány do práce, lebo jeho ďalšie dve kolegyne nemohli.

Dědeček tvrdí, že nikdy pred tým nešoféroval pod vplyvnom alkoholu. Na čo viac, nepovažuje sa ani za cestného piráta, a to aj napriek tomu, že mnohokrát prekročil povolenú rýchlosť. To, či pil aj v práci, nevedel povedať. Aj keď písal Deaflympijskému výboru ospravedlňujúci list, rodinám obetí list neposlal. "Na takýto čin ťažko nájdete slová. Neviem v súčasnosti povedať, či sa s rodinami stretnem, alebo ich odškodním," povedal na záver vyjadrenia.

O prepustenie z väzby údajne žiadal z dôvodu, aby mohol výboru poskytnúť všetky svoje prístupové heslá a odovzdať agentu po tom, ako sa vzdal funkcie generálneho sekretára organizácie. Dodal, že neplánuje nikam ujsť, chce sa zúčastniť odvolacieho súdu o jeho väzbe. "Budem za svoj hriech pykať. Odnesiem si, čo mám. Chcel by som rodiny obetí poprosiť o odpustenie. Nikdy sa moje pocity nevyrovnajú s tým, čo prežívajú rodičia obetí, ale je to iný typ pekla," uzavrel.

Hrozí mu vysoký trest

Dědečekovi za jeho pod vplyvom alkoholu, pri ktorej na zastávke zabil 5 ľudí a ďalších 5 zranil, hrozí mimoriadne vysoký trest. Policajti ho totiž obvinili z trestného činu všeobecného ohrozenia. V prípade preukázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na 20 až 25 rokov alebo na doživotie.

"V dôsledku tejto zrážky bezprostredne na mieste zahynuli štyri osoby, tri osoby boli v kritickom stave prevezené do nemocníc, ďalšie tri osoby utrpeli zranenia vyžadujúce si ich ošetrenie v nemocniciach. V priebehu pondelka dňa došlo k úmrtiu piatej osoby, ktorá bola hospitalizovaná v nemocnici – jednalo sa o 21-ročné dievča. Policajti bratislavskej krajskej kriminálky venovali maximálny dôraz a intenzívne vykonávali všetky potrebné procesné úkony, cieľom ktorých bolo náležité zistenie skutkového stavu, zaistenie všetkých potrebných dôkazov a ich následné vyhodnotenie," informovala polícia na sociálnej sieti. Aj keď vyšetrovateľ spracoval návrh na väzobné stíhanie vodiča, sudca rozhodol, že ho bude stíhať na slobode.

Prokurátor pre neho žiadal aj útekovú väzbu. Prokurátor podal proti rozhodnutiu sťažnosť, bude sa o nej rozhodovať 14. októbra o 08:30 na Krajskom súde v Bratislave.

"Súd nevzhliadol dôvod tzv. útekovej väzby pre hrozbu vysokého trestu. Súd nevzhliadol ani dôvod tzv. preventívnej väzby, keďže hrozba pokračovania v identickom alebo obdobnom konaní z konania obvineného a iných konkrétnych skutočností nevyplýva," priblížil hovorca Krajského súdu Pavol Adamčiak. Dodal, že súd konštatoval dôvodnosť vzneseného obvinenia.

"Podľa sudcu pre prípravné konanie rozhodovanie o väzbe nie je rozhodovaním o treste. Preto ani fatálnosť a neospravedlniteľnosť následku žalovaného skutku nezakladá väzobné stíhanie obvineného," povedal Adamčiak.