Rodiny obetí zo Zochovej čaká najťažší víkend v živote: Odprevadia svoje deti na večnosť, dnes sa lúčia s Natáliou (†19)

SPIŠSKÁ NOVÁ VES - Do smrti budú mať ranu na duši z toho, čo sa stalo na zastávke Zochova dňa 2. októbra, no napriek tomu sa cez túto ťažkú životnú situáciu musia preniesť a ísť v živote ďalej. Reč je o príbuzných a rodinách piatich obetí z tragickej autonehody na Zochovej ulici z nedele, kedy arogantný vodič pod vplyvom alkoholu zrušil ich všetky životné a študijné plány. Dnes sa totiž začína rozlúčka s jednou z týchto obetí - mladou Natáliou zo Spišskej Novej Vsi.

VIDEO Súd včera rozhodol o opitom vodičovi zo Zochovej, prokurátor sa odvolal:

Práve dnes zažívajú najsmutnejší deň svojich životov príbuzní, bývalí spolužiaci a blízki priatelia len 19-ročnej Natálie, ktorá na zastávke v osudnú nedeľu prišla o život.

Posledná rozlúčka

"Odišla... Zhasli oči, ktoré vždy len s láskou na nás hľadievali, umĺkli ústa, ktoré nikdy nedokázali raniť, dotĺklo srdiečko najskvelejšiej dcérky," píše sa v poslednom smútnočnom oznámení zosnulej Natálie, ktorú dnes na večnosť vyprevadia rodičia, kamaráti a všetci blízki ľudia, ktorí ju mali radi. Natália svoju životnú púť zakončí predčasne len v devätnástich rokoch na cintoríne v Spišskej Novej Vsi, kde roky žila.

Natália bola, bohužiaľ ako ďalšie štyri obete tejto nehody, na zastávke Zochova, kde čakala na jeden zo svojich prvých spojov na internát, kde túžila na akademickej pôde započať kariéru právničky. Netušila však, že jej kroky z Popradu, kde chodila na súkromnú akadémiu, povedú na osudnú zastávku, kde sa v nedeľu doslova zastavil čas.

V rodine je smutná a napätá atmosféra, čomu nepomohol ani včerajší oslobodzujúci rozsudok v prípade väzby opitého vodiča Dědečka. Svedčí o tom aj komentár otca nebohej Natálie Pavla Hamráka, ktorý dodal, že jeho manželka po včerajšom večeri odpadla a nevedeli ju prebrať. "Dnes má meno Natálka a tento darček dostala k meninám od sudcu. Nech sa príde pozrieť manželke do očí (každej matke zavraždených detí) a nech im povie, že ten vrah je ctihodný občan Bratislavy. A vraj "náš človek už neexistuje"," narieka otec.

O rok už chceli byť svoji, osud to chcel inak, Broňa odíde na večnosť v svadobných šatách

V prípade rozlúčky dvojice Broňa a Marek to bude celé komplikovanejšie, keďže mladý pár plánoval budúci rok aj svadbu. Portál čas.sk už skôr informoval, že obidvoch pochovajú v rovnakých rakvách, v rovnakú hodinu a do hrobu im dajú spoločnú fotku. "Nebudeme ich pochovávať spolu, pretože my ako rodina máme cintorín veľmi blízko a chceme, aby Broňka bola blízko rodičov," povedala pre portál Bronina sestra. Dodala, že bude mať na sebe svadobné šaty.

Galéria fotiek (6) Marek a Broňa tvorili pár. Obaja zomreli, keď do nich vrazil opitý Dušan Dědeček

Lúčiť sa budú aj so študentami z STU

Lúčenie sa s rodinou čaká aj študentov Slovenskej technickej univerzity (STU) Sashu a Richárda, ktorí študovali na fakulte informatiky a informačných technológií. Termín ich poslednej rozlúčky zatiaľ nie je známy.

Ďalšiemu účastníkovi nehody sa stav, našťastie, zlepšuje

Stav pacienta, ktorý bol po víkendovej nehode na bratislavskej zastávke Zochova hospitalizovaný v kritickom stave, sa zlepšuje. Potvrdila to hovorkyňa Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB) Eva Kliská. "Pacient z tragickej nehody na Zochovej, ktorý bol hospitalizovaný v kritickom stave a jeho stav si vyžadoval napojenie na umelú pľúcnu ventiláciu, bol prebratý z umelého spánku," priblížila hovorkyňa. Ubezpečila, že i naďalej zostáva pod stálym dohľadom zdravotníkov.

Ďalší dvaja pacienti, ktorí zostali po nehode hospitalizovaní v UNB, majú stredne ťažké zranenia. Nehoda, pri ktorej opitý vodič narazil do zastávky mestskej hromadnej dopravy v Bratislave, si vyžiadala piatich mŕtvych a niekoľko zranených. Medzi obeťami boli študenti Univerzity Komenského v Bratislave a Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Dědeček zo súdu po oslobodení zbabelo ušiel

Obvinený Dušan Dědeček, ktorý v opitosti spôsobil víkendovú tragickú dopravnú nehodu v centre Bratislavy s piatimi obeťami, bude stíhaný na slobode. Vo štvrtok večer ho prepustil zo zadržania sudca pre prípravné konanie Okresného súdu Bratislava I. Rozhodnutie nie je právoplatné, prokurátor podal sťažnosť. Informoval o tom hovorca Krajského súdu (KS) v Bratislave Pavol Adamčiak.

Dušan Dědeček uteká zo súdu

Súd nevidel dôvod na útekovú ani preventívnu väzbu

"Súd nevzhliadol dôvod tzv. útekovej väzby pre hrozbu vysokého trestu. Súd nevzhliadol ani dôvod tzv. preventívnej väzby, keďže hrozba pokračovania v identickom alebo obdobnom konaní z konania obvineného a iných konkrétnych skutočností nevyplýva," priblížil hovorca. Dodal, že súd konštatoval dôvodnosť vzneseného obvinenia.

"Podľa sudcu pre prípravné konanie rozhodovanie o väzbe nie je rozhodovaním o treste. Preto ani fatálnosť a neospravedlniteľnosť následku žalovaného skutku nezakladá väzobné stíhanie obvineného," povedal Adamčiak.

Opitý vodič z osudnej noci a bývalý sekretár slovenského deaflympijského výboru Dušan Dědeček čelí obvineniu z trestného činu všeobecného ohrozenia. V prípade preukázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na 20 až 25 rokov alebo na doživotie.