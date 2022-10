Veľké prognózy meteorológov na blížiacu sa zimu: Aká snehová nádielka nás čaká? Majú v tom jasno

Na to, koľko snehu nám napadne, vplýva viacero faktorov. Aktuálne sa nachádzame v takzvanej fáze La Nina, do ktorej vstupujeme už tretí rok po sebe, čo je podľa portálu imeteo.sk zriedkavý jav. Studená fáza La Nina pritom do veľkej miery ovplyvní tohtoročnú zimu v Európe, teda aj na Slovensku. Ďalším faktorom, ktorý prognostici brali do úvahy, je januárový výbuch podmorskej sopky v Tichom oceáne.

Najčastejšie používaný a uznávaný systém sezónnych predpovedí, ECMWF, predpovedá, že na Slovensku napadne menej snehu, ako je dlhodobý priemer. Deficit snehu bude počas zimných mesiacov najmenší v decembri a najväčší vo februári.

Milovníci lyžovačiek a snehu všeobecne sa však nemusia obávať. Sneh u nás bude, ale napadne ho menej, ako minulé sezóny. Hlavne vo februári by malo viac nasnežiť na Záhorí a v okolí Bratislavy. V našich horách bude snehu výrazne podpriemerne.

Britský model United Kingdom Met Office (UKMO) používa iné parametre ako ECMWF, no napriek tomu sa s ECMWF viac-menej zhodujú. Aj tento model naznačuje, že snehu bude počas zimných mesiacov – decembra, januára a februára – menej, ako minulé roky. „Menšie anomálie sú počas mesiacov december a január, pričom február je podľa UKMO výrazne podpriemerný, čo sa sneženia týka, rovnako ako model ECMWF,“ uviedol portál.