Aká tuhá bude zima? Dlhodobá predpoveď neveští nič dobré: Mráz, sneh a zrážky!

Na zimnú sezónu bude mať vplyv oceánsky a atmosférický fenomén nazývaný La Niña. Keďže tento fenomén ovplyvňuje už tretiu zimu, môžeme očakávať podobné počasie ako minulý rok, informuje imeteo.sk

Severské krajiny by mala čakať veľmi mierna zima, zatiaľ čo Veľkú Britániu a Írsko by sa mohlo potrápiť s väčšími mrazmi. Západnú, severnú a strednú Európu čaká menej zrážok, čo by mohlo znamenať aj menej snehu a tak zima by mohla byť suchšia ako sa pôvodne očakávalo. Naopak juh a juhovýchod Európy bude vystavený početnejším zrážkam, a tak aj zima by mala byť s početnejšími snehovými búrkami.

Pretože Slovensko sa nachádza na hranici medzi suchými a vlhšími podmienkami zimy, južná časť Slovenska by mala čeliť početnejším zrážkam, zatiaľ čo na severnej polovici Slovenska by zrážok malo byť pomenej. Doterajšie prognózy pracovali s informáciou, že zima na Slovensku bude suchšia a snehu pomenej, preto táto dlhodobá predpoveď môže byť prekvapením. Je potrebné však podotknúť, že dlhodobé predpovede sú skôr orientačné a môžu sa navzájom líšiť.