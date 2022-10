Nekonzistentný Heger? Pre zahraničie hovoril o hrozbe kolapsu našej ekonomiky, dnes tvrdí, že nedopustí jej pád

BRATISLAVA – Premiér SR Eduard Heger (OĽaNO) ubezpečil, že vláda nedopustí, aby slovenská ekonomika v dôsledku energetickej krízy skolabovala. V diskusnej relácii Sobotné dialógy zdôraznil, že ak EÚ nepomôže Slovensku uvoľnením nevyčerpaných eurofondov alebo dobrovoľným prerozdelením výnosov z mimoriadneho zdanenia ziskov energetických spoločností, SR má pripravený plán B. A to v podobe znárodnenia na Slovensku vyrobenej elektriny.

archívne video

Hegerove slová prichádzajú pritom len krátko po tom, ako v zahraničnom Financial Times hovoril o veľkej hrozbe kolapsu našej ekonomiky.

Predseda vlády zopakoval, že prijaté opatrenia na riešenie vysokých cien energií ministrami EÚ nie sú dostatočné, keďže Slovensko nebude profitovať z tejto pomoci. "Všetkým európskym krajinám som musel povedať, že ak nebude pomoc z Bruselu, elektrickú energiu si budeme musieť ponechať na Slovensku," podotkol. Výnosy z mimoriadneho zdanenia ziskov energetických spoločností totiž podľa neho skončia najmä v Nemecku.

Sú dve možnosti

Slovensko sa môže dohodnúť na dobrovoľnom prerozdelení výnosov z mimoriadneho zdanenia. "Preto som volal s nemeckým kancelárom a jasne som povedal, že sú dve možnosti. Buď budú schopní na svojom trhu zdaniť firmy a pošlú nám nadmerný profit, alebo im v opačnom prípade nebudeme schopní poslať našu elektrickú energiu," podotkol premiér v relácii.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Ceny energií sú do konca roka zastropované

Premiér zopakoval, že ceny energií sú do konca roka zastropované a regulované budú aj na ďalší rok. Ohrozeným skupinám obyvateľstva, ktorých sa nárast cien výrazne dotkne, avizuje adresnú pomoc.

Odvolávanie Matoviča v parlamente vôbec nemalo byť, tvrdí Heger

Odvolávanie ministra financií Igora Matoviča považuje predseda vlády SR Eduard Heger (obaja OĽANO) za zbytočné. Parlament by sa mal podľa jeho slov najskôr sústrediť na riešenie skutočných problémov Slovenska a až potom by mali prísť na rad politické bitky. Uviedol to v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy.

ARCHÍVNE VIDEO Igor Matovič rečnil v parlamente pri jeho odvolávaní dve a pol hodiny: Sulíka prirovnal k Putinovi

"Skutočný problém Slovenska je previesť občanov cez energetickú krízu. Tam je dôležitá súdržnosť vlády a parlamentu bez toho, aby sme pozerali na politické tričká. Potom, keď toto vyriešime, nech sa dejú politické bitky. Ale dnes na to čas nie je," zdôraznil v relácii šéf vládneho kabinetu. O návrhu na odvolanie šéfa rezortu financií má parlament hlasovať v utorok (4. 10.).

Podávanie hromadných výpovedí nepovažuje za férové

Heger rozumie tomu, že lekári, ktorí podali hromadné výpovede, sú preťažení a chcú vidieť zmenu. Je však podľa neho úlohou ministra zdravotníctva, aby im ukázal, koľko práce už bolo vykonanej. Hovoril o vyše miliarde eur z plánu obnovy na infraštruktúru, či o skokovom zvýšení platov lekárov a príplatkov za odpracované roky. Podávanie hromadných výpovedí aj preto nepovažuje za férové.

Ďalej ubezpečil, že vysoké školy sa od 17. novembra nebudú z dôvodu narastajúcich cien energií zatvárať. "My dofinancujeme tieto ich nároky na energie. Sme si toho vedomí," podotkol. Po vymenovaní nového ministra školstva avizuje diskusiu s rektormi o pláne, akým spôsobom vysoké školy previesť cez energetickú krízu.

Premiér apeluje na ľudí, aby neverili hoaxom a overovali si informácie

Premiér SR Eduard Heger (OĽANO) apeluje na ľudí, aby v súčasnej ťažkej dobe boli obozretní a overovali si informácie, ktoré nájdu na internete. Uviedol to po sobotňajšej návšteve cintorína z prvej svetovej vojny v obci Ladomirová v okrese Svidník, ktorý mal byť údajne zničený. Sú na ňom pochovaní ruskí a rakúsko-uhorskí vojaci.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

"Je veľmi dôležité dávať veľký pozor na to, akým informáciám čelíme a preverovať si ich. Slovensko je krajina, ktorá je, žiaľ, na popredných miestach v európskych rebríčkoch v dôvere ľudí v dezinformácie a hoaxy. Je to niečo, čo spôsobuje práve v týchto ťažkých časoch nenávisť, ktorú nechceme, aby sa medzi obyvateľstvom šírila," povedal premiér a vyzval občanov, aby si overovali informácie, ktoré sú na internete, lebo mnohé nie sú pravdivé.

Je podľa neho veľmi dôležité, aby cintoríny, kde sú pochovaní padlí vojaci, boli spravované aj v súlade s historickými vývojmi a historickými informáciami. "Som rád, že starosta komunikuje s historikmi, ktorí prebádajú, ako cintorín v pôvodnej podobe vyzeral, aby sme mohli nielen tento, ale aj ďalšie dávať do pôvodnej podoby, práve z úcty voči padlým vojakom," vysvetlil premiér.

Starosta po informácii čelil vyhrážkam

"Jediný zásah, ktorý sa stal na tomto cintoríne, je to, že pri každom kríži boli obrubníky. Odstránili sme ich, 100 rokov neboli, lebo tu bola lúka. V roku 2014 prebiehala rekonštrukcia, keď tu boli obrubníky a kríže osadené," povedal starosta obce Ladomirová Vladislav Cuper, ktorý po informácii o údajnom zničení cintorína čelil vyhrážkam. Spolu s historikmi a Pamiatkovým úradom SR sa chcú venovať tomu, aby cintorín dali do pôvodného stavu, ako vyzeral kedysi. Ruská ambasáda v polovici septembra uviedla, že hroby dal starosta obce Ladomirová bagrom zrovnať so zemou a že preto posiela diplomatickú nótu slovenskému rezortu diplomacie.

Polícia informácie Ruskej federácie označila za hoax

Starosta reagoval, že to nie je pravda a hroby zostali naďalej na svojich miestach. Polícia informácie Ruskej federácie označila za hoax. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí potvrdilo, že od Ruskej federácie obdržalo diplomatickú nótu, ktorú odstúpilo na príslušný rezort vnútra. Rezort diplomacie zdôraznil, že Slovensko plne rešpektuje ustanovenia medzivládnej dohody z roku 1995 o hroboch padlých vojakov a civilných obetí vojny a o hroby a pamätníky vojakov sa stará príkladne a s náležitou úctou.