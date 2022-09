Heger o hroziacom kolapse: Plán B je krajné riešenie! O problémoch komunikujeme rovnako

BRATISLAVA - Predseda vlády SR Eduard Heger (OĽANO) komunikuje o problémoch s cenami energií rovnako na Slovensku aj v zahraničí. Premiér to uviedol na brífingu po stredajšom rokovaní vlády aj v súvislosti s jeho vyjadreniami pre stredajšie vydanie renomovaných novín Financial Times (FT).

"Komunikujem úplne rovnako na Slovensku aj v zahraničí, akurát, že v zahraničí komunikujem v angličtine," spresnil premiér. Pripomenul, že v súvislosti s energiami hovoril verejne o tzv. pláne B.

"My sme povedali, že plán B je krajné riešenie a že k nemu budeme musieť pristúpiť, ak nebude žiadne iné riešenie. Teraz veľmi jasne komunikujeme, aj na európskom poli, aby pochopili, v akej situácii sa Slovensko nachádza, ak sa nenájde riešenie európske. To je všetko, tá rétorika je stále rovnaká," podčiarkol.

Heger pre FT okrem iného uviedol, že slovenskej ekonomike hrozí kolaps v dôsledku prudko rastúcich cien elektriny. Rast cien po ruskej invázii na Ukrajinu môže "zabiť" ekonomiku krajiny, pokiaľ nedostane podporu v miliardách eur z Bruselu, citujú FT Hegera. Slovenský premiér v rozhovore tiež upozornil, že ak sa tak nestane, bude nútený znárodniť dodávky elektriny v krajine.

Premiér a Mikulec volajú po dôslednej ochrane vonkajšej schengenskej hranice

Premiér Eduard Heger a minister vnútra Roman Mikulec (obaja OĽANO) volajú po dôslednej ochrane vonkajšej schengenskej hranice členskými štátmi EÚ. Po stredajšom rokovaní vlády avizovali pomoc Maďarsku na hranici so Srbskom. Mikulec zopakoval, že problém nelegálnej migrácie treba riešiť na celoeurópskej úrovni. "My si plníme svoje úlohy vo vzťahu k schengenskej hranici na 100-percent," zdôraznil. Ak by si tieto povinnosti plnili aj ďalšie krajiny, nedochádzalo by podľa neho k sekundárnej migrácii.

Poskytnutie pomoci Maďarsku a ďalším krajinám pri ochrane vonkajšej schengenskej hranice by podľa Mikulca mohlo pomôcť, aby Česko a Rakúsko stiahli avizované kontroly na hraniciach so Slovenskom. Tvrdí, že Slovensko nemá problém zaviesť kontroly na hranici s Maďarskom, ale "dodržiavame zákony EÚ a schengenský kódex, ktorý hovorí, že toto má byť ako posledné opatrenie". V pondelok (3. 10.) by o tom chcel hovoriť s ďalšími ministrami.

Premiér Heger dodal, že opatrenia, ktoré v súvislosti s kontrolou vnútorných hraníc robí Česko a Rakúsko, nie sú správne, lebo idú proti Schengenu. Riešenie vidí tiež v poskytnutí pomoci Maďarsku na hranici so Srbskom. Tiež v intervencii, aby Turecko dodržiavalo svoje dohody.

Hlavný hraničný splnomocnenec SR Robert Gucký takisto apeluje na zvýšenú aktivitu preventívnych a bezpečnostných opatrení EÚ na vonkajšej hranici Schengenu a v krajinách západného Balkánu, cez ktoré vedú hlavné trasy migračných tokov, rovnako tak na zintenzívnenie komunikácie s krajinami pôvodu, odkiaľ migranti prichádzajú. Gucký upozorňuje aj na potrebnú harmonizáciu opatrení jednotlivých krajín, ktoré sa týkajú boja proti nelegálnej migrácii.

Česká republika aj Rakúsko ohlásili dočasné zavedenie kontrol na hraniciach so Slovenskou republikou od polnoci zo stredy na štvrtok (29. 9.). Dôvodom je zvýšená nelegálna migrácia.