Dosahy energetickej krízy chce Trenčín zmierniť temperovaním teploty v budovách

TRENČÍN - Mesto Trenčín už prijalo viaceré opatrenia, aby zmiernilo dosahy energetickej krízy, vrátane zavedenia temperovania teploty v priestoroch budov. Dosiahnuť by malo už teraz približne desaťpercentnú úsporu. Otáznou zostáva prevádzka plavárne na Základnej škole (ZŠ) na Ulici L. Novomeského. Uviedol to v utorok na tlačovej konferencii primátor a prezident Únie miest Slovenska (ÚMS) Richard Rybníček.

Za kľúčovú vec označil primátor vymenené okná na všetkých kultúrnych centrách a vo väčšine základných škôl a škôlok. "Najťažšou situáciou, ktorú momentálne riešime, je kúpalisko a plaváreň pre deti na ZŠ Novomeského, kde nám oznámil riaditeľ, že už nemá veľa peňazí na platenie energií do konca roka. Čiže budeme sa baviť o tom, či kúpalisko na ZŠ necháme otvorené alebo nie," načrtol Rybníček s tým, že otázkou sa bude zaoberať magistrát ešte v utorok.

So všetkými správcami budov v meste sa podľa neho radnica dohodla na temperovaní na 20 stupňov Celzia a telocviční na úroveň 16 stupňov Celzia, a to v zmysle vyhlášok. "Keby sa náhodou ukázalo, že pre deti v telocvičniach je 16 stupňov Celzia extrémne málo, budeme teplotu trochu zvyšovať," ozrejmil.

Samospráva zabezpečila i vypracovanie auditu 28 kotolní v meste. "Vyzerá to tak, že už dnes máme pripravené opatrenia, ktoré by mali znamenať už teraz desaťpercentné úspory v rámci Trenčína. S dodávateľmi vykurovania našich nájomných bytov na sídlisku Juh hľadáme iné spôsoby vykurovania, ako je drevná štiepka, čím by sme znížili aj cenu za energie tým, keď ich napojíme na iný zdroj energií," priblížil primátor. Mesto má podľa neho vypracované audity i na ďalšie zmierňovanie energetickej náročnosti budov, najviac však podľa jeho slov bude asi trpieť kultúra a šport, čo sa však ukáže časom.

Rybníček podotkol, že pri zavádzaní opatrení budú musieť s mestom spolupracovať obyvatelia i rodičia a chápať, že nie na všetko sú peniaze. Ako prezident ÚMS vedie podľa svojich slov rokovania s predsedom vlády Eduardom Hegerom a ministrom financií Igorom Matovičom (obaja OĽANO) o spôsobe kompenzácií miest a obcí v rámci energetickej krízy.