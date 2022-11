Exminister Korčok vystrašil ľudí fotkou z nemocnice: Namiesto Emirátov skončil na operačnom stole!

BRATISLAVA - Pomerne šokovaní museli ostať fanúšikovia a podporovatelia exministra zahraničných vecí Ivana Korčoka, ktorý dnes na sociálnu sieť zavesil pomerne vážnu fotografiu priamo z nemocnice. Nakoniec sa ukázalo, že nejde o tak vážnu vec a Korčok sa len rozhodol vyriešiť dlho odkladaný problém, no aj tak mu operácia narušila plány!

Nešlo o úraz, no operácia sa už nedala odkladať

Korčok totiž skončil na operačnom stole pre svoj zrak, ktorý ho už podľa vlastných slov dlhodobo trápi. Operácia mu dokonca narušila ďalšie plány. "Dnes som mal byť v lietadle na Syr Bani Forum v Abu Dhabi a namiesto toho mam už teraz po akútnej operácii oka. Žiaden úraz som nemal, nič, len som už dlhšie nevidel dobre na pravé oko - á la niečo tam mám, poznáte to," skonštatoval Korčok.

Let do zahraničia mu prerušila primárka nemocnice

Korčok k lekárke zašiel ešte pred odletom. Tá mu podľa jeho vlastných slov okamžite zrušila let a poslala ho k špecialistom v Ružinovskej nemocnici kde Korčoka operovali. "Ďakujem za to pani primárke Valáškovej a jej teamu. Dúfam, že budem ok, hoci ma čaká 6-8 týždňov kľudový režim a hlavne bez športu," trápi sa Korčok, ktorý nevie, ako bez športu tieto dni zvládne. "Rovnako dúfam, že všetko pôjde bez komplikácí, ale aj tak považujem za svoju povinnosť sa už teraz poďakovať obom lekárkam a ich nemocniciam," konštatuje bývalý minister.

Všetci ministri za SaS podali 5. septembra 2022 spolu s Korčokom demisiu a odvtedy je koalícia v menšinovej vláde. U Korčoka to pritom nebola prvá demisia v tejto vláde, pričom tú prvú podal ešte v marcovej koaličnej kríze v roku 2021.