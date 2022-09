Parlamentu chýbajú dvaja podpredsedovia: Voliť by ich mohli v októbri

BRATISLAVA - Národnej rade (NR) SR chýbajú dvaja podpredsedovia, uchádzačov na tento post môžu navrhnúť zástupcovia strán zastúpených v parlamente, nielen poslaneckých klubov. Voliť by sa mali až v októbri. O funkciu by sa mohol uchádzať Tomáš Taraba (nezaradený). Odmieta ho Za ľudí aj SaS. Klub OĽANO si počká na nominácie a termín voľby, potom chce o kandidátoch diskutovať v koalícii.

Šéfka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová dostala informáciu, že nominovať sa môžu kandidáti na voľbu dvoch podpredsedov, ktorí sa mali voliť na aktuálnej schôdzi. "Informácia išla zástupcom všetkých strán, nielen klubov," povedala. Nevie o tom, že voľba má byť až v októbri. SaS chcela podľa nej navrhnúť na tento post Martina Klusa, ktorý má prísť do NR SR z postu štátneho tajomníka rezortu diplomacie. Napokon to plánujú prehodnotiť.

Plénum má podľa Zemanovej záujem zvoliť Tarabu. "V takej situácii zvážime, či by sme dopĺňali z našich radov podpredsedu," povedala. Myslí si, že koalícia sa koordinovala s "tarabovcami", keď prešiel procedurálny návrh nezaradeného poslanca Štefana Kuffu o zaviazaní vlády predložiť riešenie energetickej krízy. Vidí to ako relativizovanie ľudí, ktorí sa dostali do NR SR za ĽSNS. Myslí si, že v koalícii sú pripravení v rámci tichej podpory zvoliť Tarabu.

Poslanec zo Za ľudí Juraj Šeliga povedal, že na aktuálnej schôdzi sa podpredseda nebude voliť a rokovania sa neuzavreli. Poslanci Za ľudí ešte nevedia, či niekoho budú nominovať. "Budem rád, keď to bude jedna z mojich dvoch kolegýň," odpovedal na otázku, či by chcel ísť do tejto funkcie. Okrem neho sú poslankyňami Za ľudí Jana Žitňanská a Miriam Šuteková. Šeliga Tarabu nepodporí. "Pán Taraba nemá šancu byť zvolený iba hlasmi opozície," pripomenul.

Hnutie OĽANO nenominovalo nikoho

Hnutie OĽANO podľa šéfa klubu poslancov Michala Šipoša nenominovalo nikoho, zatiaľ o tom nediskutovali. Šipoš dodal, že sa to má riešiť až na októbrovej schôdzi. "Najprv si počkáme na všetky nominácie, potom si počkáme, kedy bude vyhlásená voľba, následne sa stretneme na poslaneckom klube, kde sa zhodneme, koho by sme podporili. Potom ideme na koaličnú radu, kde sa chceme dohodnúť, koho ideme podporiť," vysvetlil s tým, že chýbajú dvaja koaliční podpredsedovia, preto by malo ísť o ľudí z koalície. "Ale keďže teraz je menšinová vláda, koalícia nemá väčšinu, môžeme sa rozprávať o tom, či ideme voliť jedného koaličného a jedného opozičného alebo budú obaja koaliční," dodal.

Taraba nechce, aby jeho zvolenie bolo podmienené dohodami s opozíciou či koalíciou. "Ak by moje zvolenie malo byť podmienkou nejakých rokovaní, či už s koalíciou o podpore nejakých zákonov, tak o to záujem nemám. Rovnako aj smerom k opozícii, ak by som mal byť obmedzovaný v tom, či môžem hlasovať za zákony, ktoré naozaj ľudia potrebujú, ako je zastropovanie, svoje správanie v parlamente nebudem meniť," povedal novinárom ešte v stredu (21. 9.). Líder mimoparlamentného Hlasu-SD Peter Pellegrini informoval, že jeho poslanci nechcú nikoho nominovať.

Post predsedu NR SR patrí Sme rodina. Podpredsedami sú momentálne Gábor Grendel za OĽANO a Juraj Blanár za Smer-SD. Jedno miesto podpredsedu sa uvoľnilo odchodom Milana Laurenčíka, ktorý opustil parlamentné lavice po návrate ministrov za SaS. Zároveň stále chýba jeden podpredseda za Juraja Šeligu, ktorý sa funkcie vzdal minulý rok.