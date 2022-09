Kompetencie štátu sa posilnia: Minister upozorňuje, energetické opatrenia sú preventívne! Ceny budú zastropované

"Neznamená, že to ideme urobiť hneď zajtra,“ povedal Hirman. Dodal, že by to bolo krajné opatrenie. Premiér Eduard Heger spolu s ministrom financií Igorom Matovičom zároveň informovali, že do konca roka budú ceny energií zstropované.

Opatrenia sú preventívne

Doteraz bolo možné vyhlásiť všeobecný hospodársky záujem na základe technických porúch. "Teraz to môžeme urobiť aj v súvislosti s enormným nárastom cien energií, aby sme vedeli zabezpečiť energie v určitom objeme za určitú cenu," povedal Hirman. Dodal, že tak môže vláda spraviť za predpokladu kompenzácií nákladov pre energetické firmy. Druhé opatrenie - núdzový stav - sa vyhlasuje až v kritickej situácii.

Novelu zákona schválila vláda na dnešnom zasadnutí, parlament požiadala o zrýchlené rokovanie. Po novom bude môcť vláda aj znárodniť elektrinu a plyn vo všeobecnom hospodárskom záujme. Oprávnené náklady, ktoré v dôsledku toho vzniknú, by mal dodávateľovi uhradiť štát.

Ceny energií budú do konca roka zastropované

Do konca tohto roka majú domácnosti ceny energií zastropované, ubezpečil premiér Heger a minister financií Matovič. "Od budúceho roka nárast bude, ale ľudí nenecháme v štichu," dodal minister financií Matovič po rokovaní vlády. Ceny energií pre domácnosti reguluje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, maximálne ceny stanovuje od začiatku tohto roka. Od budúceho roka sa budú meniť opäť.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Kompetencie štátu v stave energetickej núdze sa posilnia

Národnej rade SR ho kabinet navrhuje prerokovať v skrátenom legislatívnom konaní. "Účelom návrhu zákona je zabrániť negatívnemu vplyvu vysokého nárastu cien elektriny a plynu na najzraniteľnejších odberateľov prostredníctvom návrhu všeobecného hospodárskeho záujmu," uviedol rezort hospodárstva.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Topky/Vlado Anjel

V novele sa navrhuje rozšíriť súčasný koncept stavu núdze v elektroenergetike o situáciu, keď cena veľkoobchodných energetických produktov na trhoch s energiou dosahuje po dlhší čas veľmi vysoké hodnoty. Tie majú za následok cenovú nedostupnosť elektriny pre odberateľov a súčasne vyvolajú ohrozenie bezpečnosti štátu, zdravia a života veľkej skupiny odberateľov elektriny alebo hrozbu značných hospodárskych škôd u koncových odberateľov elektriny na vymedzenom území.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Stav núdze bude podľa návrhu môcť v tomto prípade vyhlásiť len vláda na návrh Ministerstva hospodárstva (MH) SR, ktorá bude súčasne oprávnená rozhodovať o uložení opatrení. Tie nariadi MH SR vyhláškou. Navrhuje sa tiež katalóg opatrení, ktoré bude možné uložiť a nariadiť. Týkajú sa obmedzenia medzioblastnej kapacity na cezhraničné obchodovanie s elektrinou, ako aj využitia výrobných kapacít domácich zariadení na výrobu elektriny na účely dodávky elektriny koncovým odberateľom za určené ceny. Rovnaký mechanizmus sa navrhuje aj v plynárenstve.

Vzhľadom na to, že v situácii núdzového stavu bude ceny určovať vláda nariadením, novela upravuje aj výnimku z bežnej cenovej regulácie. Cena určená vládou tak vylučuje použitie ceny určenej Úradom pre reguláciu sieťových odvetvi (ÚRSO). Dátum účinnosti novely sa navrhuje odo dňa jej vyhlásenia.