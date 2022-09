Vláda schválila ZVÝŠENIE platov zdravotníkov: Na výpovede nie je vhodný čas! So zdravotníctvom to myslíme vážne

BRATISLAVA - Premiér Eduard Heger (OĽANO) vyzval lekárov, aby prehodnotili podanie výpovedí. V súčasnej dobe na to podľa neho nie je vhodný čas. Uviedol to v stredu po rokovaní vlády.

Heger uviedol, že vláda to myslí so zdravotníctvom vážne. Zdravotníctvo je podľa ministra zdravotníctva v kríze. "To je fakt, pred ktorým si nezatvárame oči, ale súčasne si nemyslím, že je pred kolapsom,“ povedal Lengvarský po rokovaní vlády. Minister sa zároveň poďakoval zdravotníkom za ich prácu a verí, že spoločne krízu prekonajú.

Na výpovede lekárov nie je vhodný čas

"Chcem požiadať lekárov, aby prehodnotili svoje výpovede. Naozaj dnes na to nie je vhodný čas," povedal Heger. Ubezpečil, že vláda to so zdravotníctvom myslí vážne. "Preto sme urobili konkrétne kroky, investície do výstavby a rekonštrukcie, rozhodnutia o výstavbe nových nemocníc a hlavne investícia do ľudí, teda do ich platov," skonštatoval.

Zvýšenie platov pre zdravotníkov bude na budúci rok stáť celkovo okolo pol miliardy eur, povedal minister financií Igor Matovič. Ide o sumu na platový automat, ale aj na extra zvýšenie, ktoré schválila vláda. To bude stáť 232 miliónov eur. Vyššie platy dostane 25 profesií, ktoré pracujú v nemocniciach, hospicoch či záchrankách. Zvýšenie sa nedotkne zdravotníkov v ambulanciách.

Vláda v stredu schválila návrh na zvýšenie platov zdravotníkov. Okrem avizovaného zvyšovania miezd lekárov a sestier rieši aj platy ostatných zdravotníkov v ústavných zdravotníckych zariadeniach a ambulanciách záchrannej zdravotnej služby. Okrem zvyšovania platových koeficientov sa majú pri mzdách zohľadňovať aj roky praxe. Vláda navrhuje prerokovať materiál v parlamente v skrátenom legislatívnom konaní.

"Súčasné ohodnotenie našich zdravotníkov vnímame ako komplexný problém, preto ho aj musíme riešiť ako celok. Zvýšenie sa tak týka všetkých zdravotníckych povolaní. Pre zdravotníctvo je maximálne dôležité, aby nedochádzalo k pocitom nespravodlivosti medzi jednotlivými povolaniami," vyhlásil Lengvarský. Schváleniu zvyšovania platov predchádzali mesiace rokovaní s odbormi, komorami, stavovskými organizáciami a združeniami aj ďalšími organizáciami. Ministerstvo podotklo, že rokom 2023 sa zvyšovanie platov v zdravotníctve nekončí a v nasledujúcich rokoch bude pokračovať.

Rezort reaguje na nedostatok pracovníkov

Rezort zdravotníctva návrhom reaguje na nedostatok zdravotníckych pracovníkov, pokles záujmu o štúdium jednotlivých zdravotníckych profesií, odchody zdravotníkov zo systému či mimo Slovenska. Zároveň chce predísť avizovaným hromadným výpovediam. "Zámerom je zvrátiť nastolený trend a zabezpečiť stabilizáciu, ako aj nárast personálneho obsadenia ústavných zdravotníckych zariadení kvalifikovaným zdravotníckym personálom," uvádza predkladateľ.

Odpracované roky by sa po novom mohli uznávať zdravotníkom aj za roky, keď prácu vykonávali v zahraničí. Základnú zložku mzdy má byť možné zvýšiť tiež za čas na msaterskej alebo rodičovskej dovolenke. Na jedno dieťa možno započítať najviac tri roky a súhrnne za všetky deti najviac šesť rokov. Navrhovaná účinnosť je od 1. januára 2023.

Ako deklaroval rezort zdravotníctva, po schválení parlamentom sa platové ohodnotenie slovenských zdravotníkov stane konkurencieschopným v rámci krajín V4. "Začínajúcemu lekárovi bez špecializácie a praxe sa plat zvýši o 279 eur v hrubom. Lekári so špecializáciou a praxou 20 a viac rokov dosiahnu bez príplatkov plat nad 3000 eur," načrtol v stanovisku rezort. Avizuje tiež ďalšie systémové zmeny, ktoré majú napraviť problémy v zdravotníctve.