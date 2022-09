Ministerstvo zdravotníctva predstavilo zdravotníkom na východe SR nové platy i riešenia v zdravotníctve

"Slovenské zdravotníctvo sa za posledných desať rokov nepohlo z miesta. Hneď, ako nám to pandémia umožnila, sme začali pracovať na komplexných riešeniach. Od zaistenia platov zdravotníkov cez nový systém spravodlivého financovania úkonov, investícií, vzdelávania až po nastavenie nových pravidiel nakladania so zdravotnými odvodmi. Keďže po fáze príprav postupujeme do realizačnej fázy, chceme plánované zmeny kolegom predstaviť," povedal Lengvarský.

Malo by ísť o najvyššie zvýšenie platov za posledných desať rokov

Vládou schválený návrh na spravodlivejšie ohodnotenie je podľa rezortu zdravotníctva výsledkom mesiacov rokovaní so všetkými relevantnými zainteresovanými stranami - odbormi, komorami, stavovskými organizáciami, združeniami a ďalšími organizáciami. "Ide o najvyššie zvýšenie platov za posledných desať rokov. No predovšetkým riešime ohodnotenie zdravotníkov komplexne, netýka sa len niektorých povolaní. Myslím, že má určitú symbolickú hodnotu skutočnosť, že za našimi kolegami príde minister - lekár a štátna tajomníčka – sestra," podotkla Dunajová Družkovská.

Rokom 2023 sa zvyšovanie platov v zdravotníctve nekončí

Ministerstvo podotýka, že rokom 2023 sa zvyšovanie platov v zdravotníctve nekončí a v nasledujúcich rokoch bude pokračovať. Vedenie ministerstva upozornilo, že samotné zvýšené platy zdravotníkov nie sú všeliekom pre slovenské zdravotníctvo. Podľa rezortu je nevyhnutné zaistiť systémové a udržateľné financovanie.

Ministerstvo napravuje aj deformácie v súčasnom nastavení využívania zdravotných odvodov

Ako uviedli z komunikačného oddelenia, práve preto rezort pred rokom prevzal iniciatívu pri zavádzaní DRG systému, ktorý má nahradiť súčasný nevyhovujúci systém paušálnych náhrad. Rovnako ministerstvo napravuje aj deformácie v súčasnom nastavení využívania zdravotných odvodov a rozbieha investície z Plánu obnovy a odolnosti SR do nemocničných zariadení. "Práve o týchto veciach chceme s našimi kolegami v nemocniciach hovoriť. Ako prví narážajú na súčasné akútne problémy, ako prví by mali vedieť o pripravovaných riešeniach," doplnil Lengvarský. Vedenie ministerstva plánuje navštíviť nemocnice v najbližšej dobe aj v ďalších regiónoch.