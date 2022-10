VIDEO Záchranári žiadajú odvolanie riaditeľa štátnej bratislavskej záchranky: Spisujú petíciu

"Naše požiadavky sa týkajú dvoch rámcov, prvé sú organizačné zmeny, druhé sú mzdy a mzdové podmienky. Organizačné zmeny sa skladajú tiež z dvoch častí. Ako prvý bod žiadame odvolať štatutára, riaditeľa ZZS v Bratislave. Druhý bod sú organizačné zmeny, ktoré by zastabilizovali systém," ozrejmila Pukancová po rokovaní so šéfom parlamentu Borisom Kollárom (Sme rodina).

VIDEO Predseda parlamentu prijal a vypočul zdravotníkov, zatiaľ sa na ničom nedohodli

Pri platových otázkach by sa malo rokovať na medzirezortnej úrovni

Kollárovi na utorkovom stretnutí predstavili tie požiadavky, s ktorými by im vedel pomôcť. Niektoré podľa Pukancovej už predostreli aj rezortu zdravotníctva. Myslí si, že pri platových otázkach by sa malo rokovať na medzirezortnej úrovni. "To na Ministerstve zdravotníctva (MZ) SR asi nevyriešime," podotkla. Záchranári avizujú napätie nielen v hlavnom meste, ale naprieč krajinou. Bratislavská záchranka pôsobí vo viacerých regiónoch.

Galéria fotiek (3) Zuzana Pukancová

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Štátna záchranka sa dostala do vážnej finančnej situácie

Šéfka parlamentného zdravotníckeho výboru Jana Bittó Cigániková (SaS) rozumie, že šéf bratislavskej záchranky stratil dôveru zamestnancov. Ozrejmila, že štátna záchranka sa dostala do vážnej finančnej situácie a neplatila ani sociálne odvody za zamestnancov. Dodala, že do tejto situácie ju dostalo predchádzajúce vedenie. Súhlasí preto, že bolo treba prijať kroky zo strany vedenia, no pôvodne plánované dvojmesačné odobratie príplatkov za nadčasy považuje za obrovskú manažérsku chybu. Rozumie preto hnevu záchranárov.

Galéria fotiek (3) František Majerský

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Súhlasí s potrebou zmien organizačnej štruktúry v štátnom podniku a upozornila na hrozbu jeho krachu. Z celoslovenského hľadiska vidí cestu na riešenie situácie záchranárov vo zvýšení ich základného platu, aby neboli odkázaní iba na príplatky za nadčasy.

Záchranári okrem zrušenia príplatkov kritizujú aj zmeny v organizačnej štruktúre

Bratislavskí záchranári chceli od soboty (1. 10.) vypovedať nadčasy. Odôvodňovali to zrušením príplatkov a organizačnými zmenami. Svoje rozhodnutie v piatok (30. 9.) zmenili po dohode o zachovaní príplatkov. Na tom sa dohodli minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) a šéf bratislavskej záchrannej služby Andrási. Záchranári okrem zrušenia príplatkov kritizujú aj zmeny v organizačnej štruktúre, v dôsledku ktorých malo zaniknúť 36 pracovných miest. Zmeny mal riaditeľ oznámiť bez konzultácie.