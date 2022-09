Plniť úlohy v rámci skupiny NATO má 40 vojakov a vojenských policajtov

BRATISLAVA - Plniť úlohy v rámci mnohonárodnej bojovej skupiny NATO na Slovensku by malo do 40 príslušníkov Ozbrojených síl SR a Vojenskej polície spolu s nevyhnutným materiálom a technikou. Ich pôsobenie by sa mohlo začať 1. októbra a potrvať až do ukončenia činnosti aliančnej skupiny na Slovensku. Návrh Ministerstva obrany (MO) SR v utorok odsúhlasila Národná rada (NR) SR.

"Príslušníci Ozbrojených síl (OS) SR a Vojenskej polície republiky budú plniť úlohy v rámci veliteľských štruktúr a v rámci pozemného komponentu," priblížil rezort obrany v predloženom materiáli. Pôsobiť majú pod určeným systémom velenia a riadenia NATO podľa pravidiel NATO.

Rezort pripomenul, že mnohonárodná bojová skupina NATO na Slovensku vznikla v reakcii na radikálnu zmenu bezpečnostného prostredia v Európe po vojenskej agresii Ruska na Ukrajine. Členské štáty NATO sa dohodli na zriadení štyroch nových mnohonárodných bojových skupín posilnenej predsunutej prítomnosti pozdĺž východného krídla, ktoré doplnili existujúce štyri bojové skupiny v Pobaltí a Poľsku. Ich účelom je demonštrácia súdržnosti a deklarovanie pripravenosti brániť sa spoločne proti akejkoľvek hrozbe.

Profesionálni vojaci by mohli mať vlastného ombudsmana

Profesionálni vojaci by mohli mať vlastného ombudsmana. Na základe podnetu alebo z vlastnej iniciatívy má prešetrovať podozrenia z porušenia ich základných práv a slobôd. Zodpovedný má byť ministrovi obrany. Vyplýva to z novely zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov, ktorú v utorok poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania.

"Na vojenského ombudsmana sa môže obrátiť každý profesionálny vojak, ktorý sa domnieva, že pri konaní, rozhodovaní alebo nečinnosti niektorého zo subjektov (...) boli porušené jeho základné práva a slobody v rozpore s právnym poriadkom alebo princípmi demokratického a právneho štátu," píše sa v návrhu. Podnet by mohol podať aj občan, ktorého služobný pomer sa skončil, a to do šiestich mesiacov odo dňa doručenia personálneho rozkazu o prepustení.

Ombudsman by mal ministrovi každoročne predkladať správu o činnosti za predchádzajúci rok, v ktorej uvedie svoje poznatky o dodržiavaní základných práv a slobôd profesionálnych vojakov a návrhy a odporúčania na nápravu zistených nedostatkov. Zverejniť ju má aj v komunikačných prostriedkoch Ministerstva obrany SR a médiách. Funkciu vojenského ombudsmana by mal vykonávať občan SR, ktorý má ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a odbornú prax najmenej desať rokov.

Okrem zriadenia postu vojenského ombudsmana hovorí novela aj o ďalších zmenách pre stabilizáciu vojenského personálu a štátnej služby. Podmienky prijatia profesionálnych vojakov do štátnej služby by sa mohli sprísniť. Za spoľahlivého by sa nemal považovať občan, ktorý bez povolenia slúžil v ozbrojených silách iného štátu alebo aktívne bojoval na území iného štátu v organizovanej ozbrojenej skupine, prípadne ju podporoval.

Zmenou zákona sa má tiež umožniť vymenovanie neúspešných študentov vojenskej vysokej školy do dočasnej štátnej služby a služby v hodnosti vojak. Novelizácia zahŕňa aj zefektívnenie prijímacieho konania, nové možnosti udelenia odmien v rámci úpravy podmienok štátnej služby, ako aj skrátenie minimálnych dôb štátnej služby vo vybraných vojenských hodnostiach, teda rýchlejšie povyšovanie či zníženie veku pri povyšovaní.