Pellegrini verí v úspech novely ústavy v 1. čítaní: Návrh SaS nepodporí

BRATISLAVA - Nezaradení poslanci Národnej rady (NR) SR okolo Petra Pellegriniho podporia zmenu Ústavy SR v súvislosti so skrátením volebného obdobia. Veria, že s podporou SaS v prvom čítaní uspeje. Pellegrini to povedal na utorkovej tlačovej konferencii. Zároveň však odmietol avizovaný pozmeňujúci návrh SaS. Trvá na tom, aby bolo možné skrátiť volebné obdobie NR SR aj referendom.

Pellegrini deklaroval, že jeho poslanci urobia všetko preto, aby zmena ústavy prešla aj v druhom čítaní aj s možnosťou referenda o skrátení volebného obdobia. "Tú moc ľuďom musíme nechať," podčiarkol. Namietal pritom úroveň diskusie k návrhu v pléne NRSR. Podčiarkol, že ide o závažnú vec.

SaS podľa Pellegriniho zatiaľ neukázala, ako sa zachová v opozícii a či nebude len akýmsi "mačkopsom". Poukázal pritom na hlasovanie o vyslovení nedôvery ministrovi vnútra Romanovi Mikulcovi (OĽANO). Vyčíta strane, že nehlasovala za jeho odvolanie, ale sa zdržala. Prebrala tak podľa neho zodpovednosť sa prácu ministra a prikryla jeho prešľapy.

Galéria fotiek (2) Strana Hlas-SD

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

V súvislosti s aktuálnou schôdzou poznamenal, že pri zákonoch sa budú jeho poslanci riadiť rozumom aj vzhľadom na aktuálnu krízu a potrebu pomoci ľuďom. Poukázal aj na návrhy z dielne jeho poslancov, pre ktoré sa budú snažiť nájsť podporu. "Pri bežných zákonoch to máme jednoduché: zdržať sa, alebo byť proti. Nech vládne Eduard Heger (OĽANO)," dodal Pellegrini.

Vyjadril sa aj k otvoreniu rokovania a schvaľovaniu programu, pri ktorom sa jeho poslanci zdržali. Program schôdze prešiel s hlasmi Smeru-SD a ďalších nezaradených poslancov, zdržala sa aj SaS. Pellegrini si myslí, že program si má schváliť vládna koalícia. "Sú tam zmeny, s ktorými nesúhlasíme, tak prečo by sme mali hlasovať za schválenie programu," podotkol. Vysvetlil, že ak by sa aj neschválil program, situácia sa mohla sa vyriešiť zvolaním ďalšieho rokovania na ďalší deň, kedy by sa riešili len potrebné zákony bez balastu v programe.