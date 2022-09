Jesenné spojené voľby sa už blížia: Otvorených má byť vyše 6-tisíc volebných miestností

Galéria fotiek (1) Ilustračné foto

BRATISLAVA – V rámci jesenných spojených volieb do orgánov miest a obcí a orgánov samosprávnych krajov má byť otvorených 6010 volebných miestností. Voľby sa uskutočnia 29. októbra od 7.00 do 20.00 h. Ak to miestne podmienky vyžadujú, starosta obce môže určiť začiatok hlasovania najviac o dve hodiny skôr. Informoval o tom tlačový odbor Ministerstva vnútra (MV) SR.