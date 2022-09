Vedenie firmy Slovalco zúri! Ostrý odkaz Matovičovej pravej ruke: Roztržka pre miliardu eur

Šipoš v relácii Na Telo uviedol, že „Slovalco malo, pokiaľ mám informácie, nakúpenú elektrickú energiu, ale vyhodnotili si to tak, že pre nich je výhodnejšie tú elektrickú energiu predať ďalej. Na tom zarobili peniaze. A v tejto fáze, keď oni potrebujú vyše jednu miliardu, aby sme dali zo štátneho rozpočtu, aby mohli fungovať ďalej, tak jednoducho si vyhodnotili, že teraz pôjdu do útlmu. Ale my nemáme ani rozpočet, ani peniaze, aby sme teraz každú jednu firmu sanovali.“

Archívne video: Pred Úradom vlády protestovali na podporu hlinikárne Slovalco: Výzva vláde!

Práve tento jeho výrok rozhneval samotnú spoločnosť, ktorá sa rozhodla podať vlastné vysvetlenie. "Áno, Slovalco malo nakúpenú elektrickú energiu do konca roka 2022. S rozhodnutím o odstavení výroby na dobu neurčitú prijali akcionári podniku rozhodnutie o predaji kontraktu na elektrickú energiu na 4. kvartál tohto roku. Vďaka príjmom z predaja elektrickej energie budeme môcť v prvom rade bezpečne odstaviť a zakonzervovať pece na výrobu primárneho hliníka. Riadené odstavenie a zakonzervovanie sú dôležité pre možný reštart výroby v budúcnosti. Financie budú slúžiť aj na niekoľkomesačné odstupné (niekoľkonásobne vyššie ako požaduje kolektívna zmluva s odbormi) pre zamestnancov, ktorí prídu v dôsledku odstavenia výroby o prácu. Najväčšia časť príjmov má slúžiť ako finančná rezerva na prípadný reštart výroby. Ten je náročný nielen po technickej, ale aj finančnej stránke – opätovné spustenie pecí bude trvať niekoľko mesiacov a vyžiada si investíciu vo výške takmer 100 miliónov eur. V neposlednom rade, Slovalco zo zisku z predaja elektriny zaplatí štátu daň vo výške niekoľkých desiatok miliónov eur,“ uviedli.

Galéria fotiek (5) Zdroj: TASR/Ján Krošlák

Akcionári podľa ich slov chcú, aby Slovalco vyrábalo hliník aj naďalej. Ak by bolo cieľom zarobiť na elektrickej energii, výrobu by podľa nich v spoločnosti odstavili už pred rokom a pristúpili by k prepúšťaniu zamestnancov. To sa však nestalo. Slovalco síce bolo nútené odstaviť 40 percent svojej výroby, ale k prepúšťaniu nedošlo.

Namietajú aj voči tomu, že by potrebovali zo štátneho rozpočtu miliardu eur. „Pravda je taká, že Slovalco nielenže nežiada o peniaze zo štátneho rozpočtu, ale v tejto fáze nežiada štát ani o jedno jediné euro. Je pravda, že ak by Slovalco s výrobou pokračovalo, pri súčasných cenách elektrickej energie by fabrika skončila v stámiliónových stratách. A práve preto sme výrobu odstavili, nakoľko bez novelizácie Zákona 414/2012 o obchodovaní s emisnými kvótami by bolo ďalšie fungovanie ekonomicky neudržateľné. O takúto sumu by sme si teda nikdy ani len nedovolili žiadať,“ vysvetľujú.

Galéria fotiek (5) Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Uviedli tiež, že elektrická energia, ktorú Slovalco nakupuje vo významných množstvách, je dlhodobo drahá z dôvodu vplyvu obchodovania s emisnými povolenkami, keďže cena elektriny na burze sa odvíja od najnákladnejšie vyrobenej megawatthodiny. Tá zvyčajne pochádza z uhoľných elektrárni, ktoré v predajnej cene elektriny musia zohľadniť aj ich nákupnú cenu povolenky. „Hoci Slovalco odoberá elektrickú energiu z jadrovej elektrárne, ktorá si emisné povolenky nekupuje, predajnú cenu elektriny prirodzene dorovnáva na úroveň spomínaných uhoľných elektrární. Ekologické fabriky tak v cene elektriny zaplatia aj za emisné povolenky elektrární, od ktorých elektrinu ani nenakupujú,“ tvrdí firma.

Ako uvádza hlinikáreň, EÚ o probléme vie, a preto už pred rokmi prišla s riešením, ktoré túto deformáciu na trhu umožňuje napraviť. Ide o ochranu pred takzvaným „únikom uhlíka“, kedy je pravdepodobné, že z dôvodu zvýšených cien elektrickej energie sú nízkouhlíkoví výrobcovia nútení zatvoriť prevádzky a výrobky (ako hliník) sa vyrobia a dovezú do EÚ z krajín, kde na uhlíkovú stopu nedbajú. Na Slovensko to rieši zákon 414/2012 Z.z.

Galéria fotiek (5) Zdroj: TASR/Ján Krošlák

"Slovensko každoročne od EÚ dostáva emisné povolenky v hodnote stoviek miliónov eur úplne zadarmo. Tieto povolenky ďalej predáva. Príjmy z predaja povoleniek (a teda peňazí od priemyselníkov) sú príjmami Envirofondu. Envirofond môže tieto peniaze použiť výlučne na kompenzovanie priemyselníkov či zelené projekty. Dovedna takto Envirofond zarobil viac ako miliardu EUR, z ktorej drvivú väčšinu nevyužil ani na jeden zo spomenutých cieľov. Navyše pri súčasnej vysokej cene povolenky bude Envirofond aj v najbližších rokoch inkasovať stovky miliónov eur ročne," vysvetľujú hlinikárne.

„Nejde tak o peniaze zo štátneho rozpočtu alebo mimoriadnu pomoc, ako to tvrdia niektorí politici. Slovalco žiadalo a aj dnes žiada iba o prijatie rovnakej legislatívy, aká je účinná v iných priemyselných krajinách EÚ. Od tohto zákona závisí, či fabriky ako Slovalco svoju výrobu v budúcnosti naštartujú. Dovtedy Slovensko stráca svoju sebestačnosť a bude odkázané na import komodít aj z krajín ako je Rusko či Čína,“ dodala spoločnosť.