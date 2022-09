Slovensko musí rokovať s EÚ o presune eurofondov na boj s drahými energiami, hovorí KDH

"Európska únia (EÚ) sa už dávno dohodla na diverzifikácii energetických zdrojov, ale dlhodobo to zanedbáva. A zvlášť Slovensko, ktoré na to dopláca spomedzi dotknutých členských krajín najviac, práve teraz bytostne potrebuje, aby bola EÚ solidárnejšia," vyhlásil Majerský. Upozornil, že na Slovensku začínajú v dôsledku drahých energií firmy masovo prepúšťať a vládny kabinet koná nedostatočne.

Treba pripraviť scenár na riešenie energetickej krízy

"Inšpirovať sa pri tvorbe jednoznačného plánu, ako ľuďom pomôcť, môže v Česku, kde tamojšia vláda jasne vyčíslila výšku pomoci. Slovenské firmy, ktoré sa pre drahé energie prepadajú do straty, by tak mali dostať pomoc v hodnote jednej miliardy eur," skonštatoval ekonomický expert KDH Jozef Hajko. Pripraviť tiež treba podľa neho scenár, ako zabezpečiť chod škôl, nemocníc či sociálnych zariadení, ktorým hrozí obmedzenie alebo zastavenie činnosti. Odhaduje, že rovnako miliardu eur bude treba investovať aj do pomoci domácnostiam a sociálnym subjektom.

Upozornil, že Slovensko aktuálne nemá vyčerpaných z eurofondov 6,7 miliardy eur. Práve z týchto peňazí, ktoré je potrebné do 14 mesiacov minúť, by mohla vláda pomôcť zvládnuť energetickú krízu jednotlivým segmentom. Pomoc podľa europoslanca Ivana Štefanca potrebujú nielen veľké firmy, ale aj malé a stredné podniky. Týmto zložkám ekonomiky, ktorá zamestnáva podľa neho najviac ľudí v Európe, už pomohli napríklad v Nemecku. KDH okrem toho navrhuje, aby vláda pri rokovaniach s EK predostrela možnosť nulového financovania eurofondov na projekty samospráv. Tento krok by podľa hnutia podporil aj lepšie čerpanie európskych zdrojov.

KDH chce po voľbách posilniť svoje postavenie v regiónoch

Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) chce po jesenných voľbách do orgánov miestnych a krajských samospráv posilniť svoje postavenie v regiónoch. Uviedol po sobotňajšom zasadnutí Rady KDH v Poprade predseda Milan Majerský, nechcel však definovať presný volebný výsledok, ktorý by považovali za úspech, prípadne neúspech.

"Našich 7000 členov je etablovaných v mestských, obecných či regionálnych zastupiteľstvách. Máme vyše 200 starostov a viac ako 3000 poslancov, to je sila, na ktorej sa dá stavať a, samozrejme, každého z nás by tešilo, keby sme tieto pozície posilnili. Nechceme byť zahľadení do seba, nám ide o to, aby sme pomohli regiónom i celému Slovensku," skonštatoval s tým, že až na celoslovenskej Rade KDH po voľbách výsledky zhodnotia.

Uviedol tiež, že už komunikoval o novom politickom projekte s Mikulášom Dzurindom, zatiaľ sa však na konkrétnych krokoch nedohodli. "O KDH je záujem, či už zo strany viacerých politických osobností a strán, vládnych či mimovládnych. Teraz sa sústredíme na regionálne a komunálne voľby, do toho času nebudeme robiť žiadne zásadné rozhodnutia," skonštatoval predseda. Dodal, že KDH je viazané stanovami, ktoré hovoria jednoznačne, že o takýchto predvolebných, volebných alebo povolebných spoluprácach rozhoduje celoslovenská Rada KDH.

"Každý jeden projekt, ktorý smeruje na pomoc Slovensku a jeho ľuďom a je postavený na poctivých základoch, má zmysel. S pánom Dzurindom sme hovorili o základných kontúrach jeho projektu, ale nepredstavil nám konkrétne strany ani osobnosti, ktoré by mali byť jeho súčasťou. Nebránim sa o ňom ďalej komunikovať, ale v tejto dobe je to predčasné," zdôraznil Majerský.