Voľby 2022: O post primátora Levoče sa bude uchádzať Jozef Cvoliga

"Vecami verejnými v našom meste Levoča žijem už dobré desaťročie. Mal som možnosť byť súčasťou jeho vedenia. Levoču sme spoločne dostali na novú, modernú, otvorenejšiu cestu. Dnes som presvedčený, že rovnako spoločne môžeme, tak ako uvádzame v našom volebnom slogane, dostať Levoču do vyššej ligy. Zaslúži si to naše mesto. Zaslúžime si to my a zaslúži si to i generácia, ktorá príde po nás. Chcem nášmu mestu a jeho občanom sľúbiť jedno, to, čo dokážem splniť, a síce, že budem na našej vízii pracovať do úmoru," uviedol Cvoliga.

OKOLO SLOVENSKA - 4. etapa 🎼 A okolo Levoči , pozornosť sa točí 🏁 😀 Mám obrovskú radosť z toho, že 4. etapa dnes... Posted by Jozef Cvoliga on Saturday, September 17, 2022

V samospráve pôsobí od roku 2012 a v rokoch 2014 až 2017 zastával funkciu zástupca primátora mesta Levoča. Riadil Úrad Prešovského samosprávneho kraja. Pôsobil ako riaditeľ Podtatranského osvetového strediska v Poprade a aktuálne vedie pobočku Sociálnej poisťovne v Poprade. Spojené samosprávne voľby do orgánov miest a obcí a orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia v sobotu 29. októbra.