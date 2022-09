Šíri Žilinka propagandu? HOAX o cintorínoch sa dostal aj do ruskej televízie! Prokuratúra sa ostro ohradila

BRATISLAVA - Generálna prokuratúra SR sa ostro ohradzuje voči obvineniam zo šírenia proruskej propagandy. Označila ich za nepravdivé. Aj to však prispelo k vyhrážkam smrťou, ktoré dostáva starosta obce Ladomírová. Prípadom sa už zaoberá polícia. Hoax o cintorínoch sa však dostal aj do prestižnej ruskej relácie.

Polícia rieši vyhrážanie starostovi Ladomirovej v Prešovskom kraji, ktoré mu mali prísť po informácii o údajnom zničení cintorína ruských vojakov v obci. Prešovská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

"Okresné riaditeľstvo Policajného zboru vo Svidníku aktívne rieši situáciu ohľadom starostu obce Ladomirová, ktorému mali byť adresované vyhrážky voči jeho osobe, so starostom sme v aktívnom kontakte. Taktiež preverujeme údajné poškodenie hrobov vojakov padlých v I. svetovej vojne na cintoríne v Ladomirovej," uviedli policajti. Polícia predtým upozornila na informácie o zničení cintorína vojakov Ruskej cárskej armády, ktoré šíri ruské veľvyslanectvo na Slovensku. Označila ich za hoax, tvrdenie ako nepravdivé odmietol aj starosta.

POLÍCIA JE V KONTAKTE SO STAROSTOM, KTORÉMU SA VĎAKA RUSKEJ PROPAGANDE VYHRÁŽAJÚ Posted by Polícia SR - Prešovský kraj on Friday, September 16, 2022

Hoax v prestížnej ruskej relácii

Polícia upozornila, že nepravdivá informácia o bagrom zničených hroboch sa dostal aj do prestížnej ruskej relácie. "Moderátorka relácie, ktorej prejav sa vyznačuje agresiou, podporou vojny a vyhrážkami svetu, spomenula vojenský cintorín v obci Ladomírová pri Svidníku. Hroby ruskej cárskej armády podľa nej zničil buldozér. V pozadí sa premietali nielen zábery z cintorína, ale aj fotografia tak obrovského buldozéru, že tu nám na Slovensku to prišlo až smiešne, keďže taký stroj by pohltil rozpočet obce aj na niekoľko rokov dopredu," uviedla polícia.

Žilinka napísal status

Generálny prokurátor Maroš Žilinka napísal na sociálnej sieti príspevok s úderným titulkom: PREJAVY HRUBEJ NEÚCTY NEMOŽNO TOLEROVAŤ. "Po rozsiahlej generálnej rekonštrukcii vykonanej v roku 2014 bol vojnový cintorín obnovený, k starostlivosti o stav a udržiavanie hrobov vojakov však neznámy páchateľ pristúpil hanebným a neakceptovateľným spôsobom, ktorý nemôže zo strany orgánov činných v trestnom konaní ostať nepovšimnutý," napísal Žilinka na sociálnej sieti. Konanie označil za hodné morálneho odsúdenia. Avizoval, že bude predmetom prešetrenia, či "bezohľadným zásahom" do hrobových miest, v ktorých sú pochovaní vojaci, nedošlo k naplneniu znakov trestného činu hanobenia miesta posledného odpočinku.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Facebook/Polícia Slovenskej republiky

Prokuratúra sa zároveň ostro ohradila voči tomu, že by generálny prokurátor šíril ruskú propagandu. "GP dôrazne odmieta podsúvanie politického naratívu, ktorý nemá nič spoločné s úradným postupom vyplývajúcim prokuratúre zo zákona," uviedla v stanovisku jej hovorkyňa Jana Tökölyová. Podotkla, že orgány prokuratúry konajú v danej veci z úradnej povinnosti. "Vzhľadom na charakter a povahu podozrenia je potrebné objektívne, zdôrazňujeme objektívne, prešetriť vec z hľadiska možného naplnenia skutkovej podstaty hanobenia miesta posledného odpočinku," doplnila.

Vyhrážky starostovi aj polícii

Starostovi obce Ladomírová sa prorusky orientování ľudia vyhrážajú smrťou či väzením. Vyhrážky neobišli ani políciu. "Zrovnať so zemou cintorín? To už je aké barbarstvo. To fakt dnes ľudí zaujímajú len tancovačky? Už sú tak ľahostajní? Ten chlap mal sedieť, ale nie na obecnom úrade!" napísala napríklad Monika D. bez toho, aby si overila fakty a k príspevku pridala aj fotografiu starostu.