Generálny prokurátor Žilinka sa poriadne rozohnil! Drsný odkaz Hegerovi aj Čaputovej

BRATISLAVA - Generálny prokurátor Maroš Žilinka odmieta, že by šíril ruskú propagandu. Takéto obvinenia považuje za čisto politické a neobjektívne. Nesúhlasí ani s jeho kritikou v súvislosti s prípadom tragickej streľby v centre Bratislavy. Počas svojho pondelkového vyhlásenia apeloval na politikov, aby nezavádzali verejnosť.

Poukázal na to, že osoba generálneho prokurátora je dlhodobo očierňovaná a v posledných dňoch situácia graduje, keď je do toho vťahovaná aj prezidentka Zuzana Čaputová. "Som obviňovaný z toho, že som zdieľal nejaký status, že som šíriteľ proruskej propagandy," poznamenal s tým, že hneď po vypuknutí vojny na Ukrajine "akt agresie odsúdil a deklaroval podporu ukrajinskej generálnej prokuratúre". V prípade situácie s vojnovými hrobmi v Ladomirovej bolo podľa jeho slov potrebné dať verejnosti odkaz, že vec sa riadne prešetrí.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Topky - Vlado Anjel

Dôrazne tiež odmietol, že by bol pod vplyvom ruského veľvyslanca. Vyprosuje si, aby premiér Eduard Heger (OĽANO) o ňom tvrdil, že koná pod vplyvom ktoréhokoľvek veľvyslanca. "Neviem, pod vplyvom koho alebo čoho sa rozhodujete vy, ale pre mňa to vždy bol len a len zákon. Myslím si, že v súčasnej dobe má predseda vlády milión iných dôvodov, nad čím sa má zamýšľať ako to, či som ja nezávislý alebo nestranný," skonštatoval generálny prokurátor.

Žilinka nerozumie ani jeho kritike za postoj k nedávnej tragickej streľbe v Bratislave. Upozornil, že odsúdil akékoľvek formy neznášanlivosti a situáciu riešil v rámci svojich kompetencií. "Ubezpečujem každého, že ja nerozlišujem medzi ľuďmi," doplnil.

Obvinenia vníma ako pokračujúcu diskreditáciu jeho osoby. Poukázal na to, že pred Generálnou prokuratúrou SR sú v blízkom čase rozhodnutia v citlivých celospoločenských kauzách a ak má ísť o nátlak, tak nefunguje.