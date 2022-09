Používame ich denne, aj ich prevádzka stojí peniaze: Viete, ako ušetriť pri užívaní spotrebičov? TOTO dodržujte

"Najlacnejšia energia je tá, ktorú netreba vyrobiť. Preto sa v prvom rade snažme energiou neplytvať. Obnoviteľné zdroje neznižujú spotrebu energie, pomáhajú znižovať náklady na energiu a závislosť na fosílnych palivách," vysvetľujú odborníci zo Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry. Aj z toho dôvodu prinášajú ľuďom rady, ako ušetriť čo najviac v rôznych odvetviach - napríklad, pri každodennom používaní elektrospotrebičov. Kým prevádzka niektorých je poriadne nákladná (napríklad sušičky), pri iných vieme aspoň čiastočne ušetriť.

Jedno z hlavných rád je výber energeticky úsporných spotrebičov. Ak si chceme kúpiť spotrebič, mali by sme sa pozrieť v prvom rade na jeho energetickú triedu. Energetickými štítkami musia byť označené napríklad práčky, chladničky, mrazničky a umývačky riadu. "Pri ich kúpe treba zvoliť správny typ, ktorý svojím objemom vyhovuje potrebám domácnosti. Ak si pre dvojčlennú domácnosť kúpime príliš veľké a kapacitne nevyužité spotrebiče, zbytočne plytváme energiou," vysvetľuje agentúra.

Napríklad, práčky zvyčajne majú energetickú triedu A, ale veľa závisí aj od toho, ako ju používame. Ak ju zapíname poloprázdnu alebo preplnenú, nie je to pre domácnosti ekonomicky výhodné. Ideálne je mať práčku plnú - to zistíme tak, že aj keď do nej naložíme bielizeň, ostane v nej priestor dostatočne veľký na to, aby sme doň vložili päsť. A to bez toho, aby sme museli bielizeň stlačiť.

Pri práčke ešte chvíľu ostaneme - ďalšou radou je prať na nižších teplotách. V prípade, ak niektorá domácnosť bielizeň vyvára, spotrebuje tak až o polovicu viac elektriny, ako keď spotrebič perie na nižších teplotách, napríklad 30 až 40 stupňov Celzia. Práve táto teplota je vhodná na panie väčšinu oblečenia v šatníku. Podľa odborníkov je však neúsporné aj predpieranie. "O tom, koľko elektriny minie naša práčka pri praní, rozhoduje potrebný ohrev vody v hlavnej fáze pracieho cyklu. Čím vyššiu teplotu prania nastavíme, tým väčšia je spotreba. Keď napríklad znížime teplotu z 90 °C na 60 °C, vieme ušetriť až okolo 25 % energie," vysvetlili. Experti rovnako radia prať bielizeň na úspornejších programoch, ako je napríklad "Eco" program. Ten v sebe má zabudovaný aj umývačka riadu, ktorá okrem menej energie spotrebuje aj menej vody.

Kým niektoré domácnosti žehlia každý kúsok oblečenia, ďalšie tak robia len v nevyhnutných prípadoch, či pri detských veciach. Aj pri žehlení by sme ale mali byť obozretní. "Úplne vyschnutá bielizeň sa ťažšie žehlí. Žehlime ju vtedy, keď je ešte mierne vlhká. Tak vieme ušetriť 30 až 50 % energie. Dôležité tiež je nenechávať žehličku zbytočne zapnutú a termostat správne nastaviť na teplotu, akú naozaj potrebujeme. Žehličku zbytočne neprehrievajme," uviedla SIEA.

Žrútom elektriny sú aj usadeniny na spotrebičoch. Z toho dôvodu je podľa odborníkov dôležité tieto spotrebiče pravidelne odvápňovať. Ide napríklad o žehličky, rýchlovarné kanvice, ale aj práčky či umývačky riadu. Odvápnenie jednak zníži spotrebu elektriny, ale zaručí aj dlhší život spotrebičov. Existuje veľa "babských rád", ako spotrebiče odvápniť, najpoužívanejšie sú ocot či kyselina citrónová.

Rovnako dôležité je aj umiestnenie spotrebičov. Ak totiž vedľa seba postavíme chladničku, ktorá potraviny chladí a mikrovlnnú rúru s klasickou rúrou, pohroma je na svete. Čím vyššia je totiž teplota okolia, tým viac energie sa spotrebuje na to, aby sa vo vnútri udržala požadovaná teplota. Pozor aj v prípade vstavaných spotrebičov - najmä chladničky sú na tento výdobytok modernej doby háklivé. "Nevyhnutné je zabezpečiť aj optimálnu cirkuláciu vzduchu okolo chladiča, inak sa nebude dostatočne odoberať teplo z chladiacej náplne, čo môže mať podstatný vplyv na prevádzkové náklady. Aj preto musí mať pri vstavaných chladničkách skrinka vetracie otvory. Minimálna rezerva je 2 cm po bokoch a 5 cm vzadu," informovala agentúra.

Aj keď v súčasnosti existujú rôzne druhy chladničiek na trhu, námraze sa v mnohých prípadoch nevyhneme. To vedia zaručiť len špeciálne chladničky. Ak už aj sa v mrazničke vytvorí námraza, je potrebné ju čo najskôr odstrániť. Zabrániť tvorbe námrazy sa dá napríklad tak, že nebudeme často otvárať mrazničku, prípadne vlhké potraviny budeme do chladničky aj mrazničky v uzatvárateľných nádobách či obaloch.

Dôležité je aj to, poriadne si premyslieť, čo z chladničky či mrazničky chceme. Zbytočne dlhé otvorenie spotrebiča totiž zapríčiní, že chladný vzduch z vnútra sa zmieša s teplým vzduchom vo vnútri miestnosti. Trvá istý čas, kým sa opäť prostredie chladničky dostane na požadovanú teplotu, čo zvyšuje spotrebu energie. Čím častejšie otvárame dvere na chladničke, tým je naša celková spotreba elektriny vyššia. Prehľadné ukladanie potravín nám tiež pomôže v tom, že dvere nemusia byť dlho otvorené. Treba si dávať pozor aj na to, aby sme do chladničky nevkladali vlažné či teplé jedlá - napríklad po uvarení. Treba ich prv nechať poriadne vychladnúť, v opačnom prípade nastane jav popísaný vyššie. Tie domácnosti, ktoré majú terasu či balkón, ich môžu v zime použiť na ochladenie či skladovanie niektorých potravín.