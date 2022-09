Vysoké ceny energií: Viete, koľko mesačne stojí televízia, chladnička či sušička? Niektoré sumy vás prekvapia!

Nie je jednotná energetická trieda, ktorú majú spotrebiče. Niektoré výrobcovia označili písmenom C, niektoré G a niektoré ako A++++. To, aký máte spotrebič, ale vypovedá o tom, koľko elektriny v priemere a za normálnych podmienok potrebuje na svoju prevádzku. Od toho sa aj odvíja, aký veľký účet za elektrinu domácnostiam príde.

Napríklad, chladnička s energetickou triedou E s mrazničkou podľa výrobcu spotrebuje v priemere 253 kWh za rok. Pri súčasných cenách energií, keď pri najbežnejšej tarife DD2 stojí 1kWh elektriny v priemere 0,15 eura, by to za rok bolo takmer 38 eur. Za mesiac by to bolo 3,16 eura.

Chladnička s mrazničkou, ktorá sa označuje ako "No frost", teda netvorí námrazu, je v energetickej triede C a spotrebuje ročne 170 kWh, stojí domácnosti ročne 25,5 eura a mesačne 2,125 eura. Obľúbené americké chladničky s dvomi dverami, ktorá je v energetickej triede E a má ročnú spotrebu elektriny 302 kWh, čo je 45,3 eura za rok. Za mesiac tak domácnosti s touto chladničkou zaplatia 3,775 eura.

Umývačky riadu sú neodmysliteľnou súčasťou mnohých domácností. Jednak šetrí čas, ale aj vodu, keďže v porovnaní s bežným umývaním riadu spotrebuje oveľa menej vody. Avšak, bežné umývačky riadu, ktoré majú 60 centimetrov, majú aj lepšiu spotrebu energie - napríklad, umývačka v energetickej triede E má spotrebu 92 kWh ročne, čo je takmer 14 eur a 1,15 eura za mesiac.

Priemerná domácnosť podľa odborníkov spotrebuje ročne pri varení až 545 kWh, za čo ročne zaplatia až takmer 82 eur. Mesačné náklady na varenie na sklokeramickej doske sa tak vyšplhajú na takmer 7 eur. Podľa ČEZ domácnosti, ktoré majú plynové sporáky, zaplatili za varenie 33 eur, teda necelé tri eurá mesačne.

Práčka v energetickej triede A spotrebuje na 100 cyklov 50 kWh. Ak priemerná domácnosť perie raz za dva dni, tak spotrebuje 50kWh zhruba za pol roka, teda 100 kWh za rok, čo je asi 15 eur. Mesačné náklady sa tak vyšplhajú na zhruba 1,25 eura. Práčka so sušičkou má spotrebu oveľa vyššiu, a to 377 kWh/100 cyklov, teda ročne asi 754 kWh, čo je asi 113 eur ročne. Mesačne by domácnosti zaplatili vyše 9,4 eura.

V prípade rýchlovarnej kanvice sa za cca 10 minút používania minie asi 0,3 kWh energie, čo je asi 0,045 eura za deň, za mesiac 1,35 eura a za rok vyše 16 eur. Rovnaký výkon má aj žehlička, za hodinu jej používania minieme asi 1,8 kWh, čo je asi 0,27 eura. Naopak, fén, ktorý sa na sušenie vlasov používa asi 5 až 10 minút, je to maximálne 0,15 kWh, teda oproti rýchlovarnej kanvici má polovičnú spotrebu elektriny. Smart televízia so 65 palcovou LED obrazovkou spotrebuje za 1000 hodín pozerania 115 kWh, čo je viac ako 17 eur.