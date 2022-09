Počas zimy sa pripravte na výpadky, varujú Fínov: Predajca elektriny vyhlásil bankrot

Prevádzkovateľ fínskej prenosovej siete Fingrid navyše varoval, že Fíni by mali byť pripravení na výpadky v dodávkach elektriny počas nadchádzajúcej zimy. Firma zvažovala rôzne možnosti, ako by mohla zlepšiť svoje podnikateľské vyhliadky, vrátane fúzie s materskou spoločnosťou KSS Energia. Dospela však k záveru, že žiadna zo zvažovaných možností by nebola dostatočná.

"Vo svetle vysokých cien energie predpovedaných pre nadchádzajúcu zimu neexistujú podmienky na to, aby sme pokračovali vo svojej podnikateľskej činnosti," uviedol šéf podniku Olli-pekka Rantala. "Vyhlásenie bankrotu bolo nevyhnutným riešením," dodal.

Karhu Voima on hakeutunut konkurssiin ja lopettaa asiakkaiden sähköntoimituksen 20.9.2022 alkaen.



🔸 Asiakkaiden on etsittävä uusi sähkönmyyjä viipymättä.



🔸 Energiavirasto määrää pian uuden toimitusvelvollisen #sähkönmyyjä'n alueelle.



🔗 https://t.co/iFc41nqiPW pic.twitter.com/nR36sXYAyU — Energiavirasto (@Energiavirasto) September 19, 2022

Znížili sa aj možnosti pomoci zo Švédska

Fínsko je pri zabezpečovaní spoľahlivých dodávok elektriny závislé od dovozu. Možnosti dovozu elektriny zo susedného Švédska sa však znížili, pretože švédska energetická spoločnosť Vattenfall nedávno o dva mesiace odložila obnovenie prevádzky jadrového reaktora Ringhals 4.

"V dôsledku veľkej neistoty by Fíni mali byť pripravení na výpadky v dodávkach elektriny spôsobené jej možným nedostatkom v nadchádzajúcej zime," uviedla spoločnosť Fingrid.

Ceny elektriny v Európe sa tento rok prudko zvýšili, za ich rastom stojí najmä zdražovanie plynu. Vojna na Ukrajine viedla k obmedzovaniu dodávok plynu z Ruska, čo vyvoláva obavy z nedostatku tejto suroviny v zimných mesiacoch.