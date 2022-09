Snažíte sa pre vysoké ceny energií čo najviac ušetriť? Šikovná rada, ako to docieliť: Stačí s mrazničkou urobiť TOTO

BRATISLAVA/LONDÝN – Vysoké ceny energií trápia každého z nás a s hrôzou čakáme na príchod zimy, ktorá by mohla byť tuhá a spôsobiť problémy. Väčšina Slovákov sa snaží šetriť, kde sa dá a ak to nie je potrebné, vypnúť najväčších žrútov energie. Napriek tomu majú niektorí vysoké platby za elektrinu a pri ročnom vyúčtovaní nedoplatky. Prečo to tak je? Existuje jednoduché vysvetlenie!