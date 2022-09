Prekvapenie vo Vysokých Tatrách: Po dlhých týždňoch tam opäť nasnežilo! Biela pokrývka ale dlho nevydrží

Sneh na Lomnickom štíte nie je ničím neobvyklým. Pravidelne sa vrcholy našich veľhôr zabelejú s príchodom chladnejších dní. A nebolo tomu tak ani v uplynulých dňoch. V noci z nedele na pondelok sa súvislá vrstva snehu objavila na Lomnickom štíte, pričom dosahovala výšku do jedného centimetra.

Archívne VIDEO Na Lomnickom štíte v júli sneží

Podľa portálu imeteo.sk však okrem sneženia dorazila do Vysokých Tatier aj víchrica. Rýchlosť vetra dosahovala zhruba 29 metrov za sekundu, čo je vyše 100 kilometrov za hodinu. Teploty klesli hlboko pod bod mrazu a okolo 9. hodiny ráno bolo naďalej menej ako -2 stupne Celzia. Doteraz je na Lomnickom štíte hmlisté počasie, no už nesneží. Vrstva snehu sa nateraz drží. Pre Vysoké Tatry vydala Horská záchranná služba výstrahu druhého stupňa pred silným vetrom. Chladné počasie má v Tatrách prevládať aj v nasledujúcich dňoch, no viac, ako sneh sa však objaví dážď. Snehové vločky by sa mali podľa predpovedí znovu objaviť koncom týždňa.

Galéria fotiek (2) Zdroj: meteoblue

Nie je to však prvýkrát tento rok, čo na Lomnickom štíte nasnežilo. Rovnako sa tak stalo ešte 11. júla. Stalo sa tak z dôvodu prechodu studeného frontu, ktorý po dlhých týždňov horúčav priniesol ochladenie a do našich veľhôr aj sneh.