Turistov Vysokých Tatier poriadne zaskočilo počasie: Na Lomnickom štíte nasnežilo! Upozornenie horských záchranárov

Počasie sa posledné dni zbláznilo a skôr, ako leto, pripomína jeseň či skorú jar. Teploty sa ledva-ledva cez deň vyšplhajú cez hranicu 20 stupňov a mnohí po dlhom čase vytiahli zo šatníkov hrubé a dlhé veci. Kým však v nižších polohách vystúpila ortuť teplomera na zhruba 25 stupňov Celzia a zamračené, na horách je teplota ešte nižšia. Ba čo viac, na Lomnickom štíte mnohých turistov zrejme prekvapilo tradičné zimné počasie - v našich veľhorách totiž snežilo!

Môže za to studený front, ktorý prechádza nad našim územím. Práve Lomnickom štíte meteorológovia Slovenského hydrometeorologického ústavu hlásili v sobotu popoludní len -0.9 stupňov Celzia a sneh. Na hrebeňoch Tatier, od výšky cca 2200 m už niekoľko dní sneží. Na mnohých miestach je na aktálnu ročné obdobie chladno, teploty ledva presiahnu 5 stupňov Celzia.

Najchladnejšie je aktuálne na Lomnickom štíte, kde teplota poklesla na -1 °C. Na hrebeňoch Vysokých Tatier tak začalo mrznúť a spolu s tým poklesla aj nulová izoterma, čo spôsobilo, že v Tatrách začalo snežiť. Na Lomnickom štíte sa vytvorila snehová pokrývka, informuje imeteo.sk. To dokazujú aj zábery z webkamery, kde vidno na Lomnickom štíte súvislú vrstvu snehovej pokrývky. Na to, že v naľšich veľhorách sneží, upozornila na svojej stránke aj Horská záchranná služba. Horskí záchranári preto odporúčajú používať turistické mačky a paličky. "V najvyšších polohách Tatier majú zrážky snehový charakter! Studený sektor bude v horstvách Slovenska pretrvávať až do stredy," upozornili.

Obdobná záležitosť nastala aj presne pred tromi rokmi, 11. júla 2019. "Pozor, v najvyšších polohách v noci a ráno mrzne, vyskytnúť sa môžu snehové prehánky! Vo vysokých horských polohách sa na mnohých miestach nachádzajú pozostatky snehových polí. Pozor, hrozí tu nečakané pošmyknutie ! Pri túrach odporúčame používať výstroj prispôsobené aktuálnym podmienkam. Zdieľajte pre výstrahu," informovala v tom čase stránka Tatry na sociálnej sieti.