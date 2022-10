Dva pády na zľadovatenom povrchu vo Vysokých Tatrách sa skončili tragicky

Päťdesiatosemročný slovenský turista sa pri zostupe z Kežmarského štítu zrútil do Skalnatej doliny. Záchranári HZS požiadali o súčinnosť Vrtuľníkovú záchrannú zdravotnú službu (VZZS). "Pre nepriaznivé poveternostné podmienky, slabú viditeľnosť, boli záchranári vysadení pod stenou a začali pátrať po spadnutom turistovi," uvádza HZS. Muž utrpel pri páde poranenia nezlučiteľné so životom a jeho telo našli zakliesnené v žľabe spadajúcom do doliny.

Galéria fotiek (4) Zdroj: hzs.sk

K mužovi sa nemohli dostať

Aj pri ďalšom hlásení o páde požiadali horskí záchranári o pomoc posádku VZZS, ktorá vrtuľníkom dopravila dvoch záchranárov HZS k Žabím plesám. Pre zlú viditeľnosť sa k mužovi nemohol dostať bližšie. "Na mieste mu poskytli neodkladnú zdravotnú starostlivosť a následne ho aj za pomoci pracovníkov chaty pozemne transportovali na chatu. Tu sa jeho zdravotný stav zhoršil," dodáva HZS s tým, že kardiopulmonálna resuscitácia bola neúspešná.