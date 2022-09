Dohoda na menách ministrov ešte nie je: Podľa Kollára by to mali byť odborníci

Galéria fotiek (2) Boris Kollár

BRATISLAVA - Voľné ministerské posty po odchode SaS by mali obsadiť odborníci, na rezort hospodárstva musí ísť krízový manažér. Myslí si to predseda Sme rodina a parlamentu Boris Kollár. V koalícii sa podľa jeho slov dohodli, že do funkcií nepôjdu poslanci ani straníci. Dohoda na konkrétnych menách podľa neho ešte neexistuje. Zopakoval, že ak menšinová vláda nebude vedieť prijímať zákony, treba ísť do predčasných volieb. Dať v parlamente hlasovať o dôvere vláde označil za nezmysel.