Sulíkovci sa pripravujú na personálne zmeny: Odchod je už na spadnutie! Pre nového ministra bude všetko pripravené

Na rezorte hospodárstva majú podľa jeho slov veľa rozpracovaných vecí. Dnes budú na vláde preberať tri body, ktoré sa týkajú energetiky. Pre nového ministra však bude všetko ukončené a pripravené.

Pre nového ministra sme pripravené dotiahnuť veci do konca

"Pre nového ministra a štátneho tajomníka sme pripavení dotiahnuť všetky tieto veci do úplného konca. Nastavíme harmonogram tak, aby mali spotrebitelia na Slovensku s energetickou krízou na budúci rok čo najmenej problémov," povedal Galek pred rokovaním vlády. Galek sa vyjadril aj k tomu, či by v prípade odchodu Richarda Sulíka, ktorý rezortu šéfuje, odišiel z postu štátneho tajomníka aj on sám.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Topky/Maarty

"Ja tu budem dovtedy, pokiaľ bude treba veci podokončovať a pokiaľ to bude aj rozhodnutie vlády, že tu zotrvať môžem," uviedol s tým, že o tom informoval aj premiéra Eduarda Hegera. "Akonáhle ma navrhne vláda odvolať, v tom momente odstúpim." Práca, ktorú majú rozrobenú, je zhruba na mesiac až mesiac a pol. "Toto je lehota, ktorú viem ja akceptovať, že budem pod zastupujúcim ministrom."

Sme v krízovej situácii

Galek zdôraznil, že Slovensko je v krízovej situácii. "Nie je to taký hladký prechod, ako keď sme my nastupovali na ministerstvo. Doba bola energeticky dobrá, no šuflíky boli prázdne," povedal. Agendu pripravia tak, aby ju ktokoľvek nový, kto príde, mohol prevziať a hneď s ňou pracovať. "Ako dlho bude trvať, kým sa do toho zapracujú, to si netrúfam odhadnúť. Závisí to od toho, aký veľký odborník to bude," uviedol.

Kremského považujem za odborníka, no v energetike nie je až tak doma

Vyjadril sa aj k Petrovi Kremského, o ktorom sa hovorí ako o náhradníkovi Richarda Sulíka. "Petra Kremského považujem za odborníka na niektoré oblasti. V energetike netvrdím, že je úplne doma, al e pokiaľ bude treba pomôcť a poradiť, nechávam mu tam skúsený tím ľudí. Z politických dôvodov sme nevyhadzovali nikoho, ostali tam ľudia z predchádzajúcej garnitúry aj z tej predtým. Sú to ľudia, ktorí sa vyznajú v problematike," uviedol.

Galek však nepotvrdil, či Kremský bude náhradníkom. "Je to jedna z možností, o ktorej sa hovorí. Peter Kremský v tejto súvislosti na ministerstve nebol, nikoho sa na to nepýtal. Je to zatiaľ čistá špekulácia, ktorá sa šíri éterom," okomentoval. Ministerstvo hospodárstva dnes predkladá tri dôležité zákony, ktoré komunikovali aj v minulosti a boli predmetom posledných rokovaní s premiérom. "Predpokladám, že prejdú hladko a prispejú k tomu, že dopad šialenej cenovej krízy v energetike na ľudí aj podnikateľov bude čo najmenší," dodal.