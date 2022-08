Vládna kríza vrcholí, odchod SaS je na spadnutie! Kto nahradí štyroch ministrov? Matovič na dvoch stoličkách

BRATISLAVA - V sobotu sa na vládnom hoteli Bôrik konalo ďalšie stretnutie koalície, na ktorom sa riešila vládna kríza. No zdá sa, že k dohode nepríšlo a odchod strany Sloboda a Solidarita z vládnej koalície je na spadnutie. Pozrite sa, kto by mohol nahradiť štyroch ministrov.

Ďalšie koaličné rokovanie o riešení vládnej krízy sa konalo v sobotu dopoludnia vo vládnom hoteli Bôrik. Opäť ho zvolal premiér Eduard Heger. K dohode však ani teraz neprišlo. Heger na rokovaní predstavil viacero návrhov, ako krízu riešiť, no neuspel s nimi. Premiér navrhol napríklad výmenu štátnych tajomníkov na ministerstvách financií a hospodárstva a koaličné rady bez účasti Sulíka a Matoviča.

Richard Sulík sa zase nechal počuť, že ak odíde z postu ministra financií Igor Matovič, vzdá sa svojho kresla aj on. No OĽaNO aj premiér stoja za šéfom svojho klubu. Existuje preto niekoľko scenárov, ako by mohla vládna kríza skončiť a podľa našich informácií je najpravdepodobnejší ten, že SaS z vlády odíde. Kto by mohol nahradiť štyroch ministrov?

Mária Kolíková

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková je dlhodoba kritizovaná najmä opozíciou, ale "schytala" to aj od koaličných partnerov či samotného Igora Matoviča. Ak by odišla z ministerského postu, šepká sa o dvoch ľuďoch, ktorí by ju mohlu nahradiť. Jedným z nich je bývalý podpredseda Národnej rady Juraj Šeliga. Ten zo svojho postu odišiel potom, čo ho fotografi prichytili pri bujarej zábave v čase, keď na Slovensku platil prísny lockdown.

Šeliga nedávno kritizoval aj postoj SaS k vládnej kríze. "Vaším odchodom padá vláda. Bodka. Samozrejme je možné, že ešte nejaký čas bude pokračovať, ale už nebude disponovať parlamentnou väčšinou,“ odkazuje Sulíkovcom. "Prestaňte nás používať ako figový list, aby ste mlžili, že vláda bez problémov pokračuje s ex-poslancami ĽSNS. Hra o tom, že ja alebo Jana Žitňanská budeme spolupracovať s Tarabom a spol. a tým pádom sa nič nedeje a vy nepoložíte vládu, nevyšla. Je to jednoducho fakt, Vaším odchodom fakticky padá vláda," dodal Šeliga. Ďalším kandidátom, o ktorom sa šepká, že by mohol nahradiť Kolíkovú, je poslanec Národnej rady Milan Vetrák.

Branislav Gröhling

Minister školstva, ktorý už tiež zažil konflikt a kritiku zo strany Igora Matoviča, má už tiež za seba náhradu. Podľa našich informácií by, v prípade jeho demisie, viedla ministerstvo školstva Matovičova jednotka na kandidátke Mária Šofranko. Šofranko je bývalá učiteľka, takže by jej rezort školstva bol blízky.

Ivan Korčok

Ak by SaS odišla z vlády, tak v hre je aj demisia ministra zahraničných vecí Ivana Korčoka. Ten už v minulosti podal demisiu aj s Richardom Sulíkom a Branislavom Gröhlingom, keď SaS žiadala odchod Matoviča z postu premiéra. Aj vtedy SaS hrozila odchodom z vlády. Zatiaľ však nie je jasné, kto by v prípade odchodu Korčoka, mohol byť novým ministrom zahraničných vecí.

Richard Sulík

Čerešničkou na torte je samotný líder SaS Richard Sulík. V kuloároch sa šepká, že v prípade jeho odchodu, ho nenahradí nikto iný, ako samotný Igor Matovič. Ten by v tom prípade viedol dve ministerstvá. Šepká sa však aj o poslancovi OĽaNO Petrovi Kremskom.

Ako to však nakoniec dopadne, je nateraz otázne. Predseda parlamentu Boris Kollár tvrdí, že si nemyslí, že je nutné, aby zo svojich postov odchádzal Sulík aj Matovič. "ideme do krízového obdobia a keď SaS odíde, tak ostaneme v minorite. Ako sa dá vládnuť v minorite?" pýtal sa Kollár. SaS sa pritom nechala počuť, že predčasné voľby nepodporí. "Tak budeme 20 mesiacov sedieť a nebudeme vedieť prijať jeden zákon, rozpočet. Ako chceme valorizovať dôchodky?" rozčuľoval sa šéf Sme rodina.