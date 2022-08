Horúčavy opäť vystriedali búrky: Na západe hrmelo, na východe nič! Kde padlo najviac zrážok?

BRATISLAVA - Dočkali sme sa. Po neúprosných horúčavách, ktoré trápili obyvateľov Slovenska už niekoľko týždňov, prišlo očakávané ochladenie spolu s búrkami. Tie nad naše územie dorazili silné búrky, ktoré by sa tu mali zdržať niekoľko dní. Spolu s dažďom však priniesli aj niektoré javy, ktoré spôsobili materiálne škody.

Počasie na Slovensku začal ovplyvňovať zvlnený studený front. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na sociálnej sieti. Na západe a v tatranskej oblasti sa vyskytujú prehánky a búrky. "V tejto časti Slovenska je v piatok popoludní aj dostatočný strih vetra na tvorbu rozsiahlejších búrkových systémov, ktoré môžu priniesť silnejšie nárazy vetra," uviedli meteorológovia.

VIDEO Silná prietrž mračien na diaľnici medzi Trnavou a Bratislavou

Ďalej priblížili, že v ďalších hodinách až dňoch sa nebudú vyskytovať len prehánky a búrky, ale postupne aj trvalý dážď. Najvyššia pravdepodobnosť je v západnej polovici územia. Do pondelka (22. 8.) môže na západe Slovenska a v Žilinskom kraji spadnúť ojedinele až okolo 90 milimetrov zrážok. Pri výskyte intenzívnejších búrok, ktoré by zasiahli opakovane rovnakú lokalitu, ich môže spadnúť aj viac. SHMÚ upozorňuje ľudí, že na zvlnenom studenom fronte sa predpoveď počasia vyznačuje väčšou neurčitosťou a preto odporúča odporúča sledovať predpovede a výstrahy častejšie ako inokedy.

Silné búrky sa na Slovensko dostali ešte v piatok krátko popoludní a zdržali sa až do noci. V Bratislave a okolí začalo pršať okolo 14. hodiny a búrkový systém sa posúval ďalej na východ. Avšak, za búrkovým systémom sa posúvala ďalšia línia, ktorá následne dorazila na západ Slovenska. Prinášala blesky, hromy, aj dážď. Ba čo viac, na ceste medzi Holicami a Dunajskou Stredou silný vietor, ktorý sprevádzal búrku, spôsobil, že na cestu spadol strom.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Tip čitateľa

Podľa SHMÚ do 8. hodiny rána v sobotu padlo najviac zrážok v okolí Banskej Bystrice a následne na severe v okolí Lieseku. Podľa portálu Severe weather Slovakia bola práve v týchto oblastiach najsilnejšia búrka, ktorá produkovala silnú bleskovú aktivitu a intenzívne zrážky.

🕦 23:25 🌩️ Aktuálne veľmi silná búrka medzi Banskou Bystricou a Martinom ➡️ Búrka smeruje na sever, pozor v Martine, Vrútkach, Terchovej a okolí ❗❗ Shmu/radar 📸 Roman Kinčík, Trnava (Lexi) Posted by Severe Weather Slovakia o.z. on Friday, August 19, 2022

Silné búrky by mali nad naše územie doraziť opäť o niekoľko hodín. Očakáva sa, že prvá vlna príde krátko popoludní. A kým na západe bude daždivo, na juhovýchode až východe krajiny treba očakávať horúčavy a dusno.

Galéria fotiek (5) Zdroj: SHMÚ

Podľa portálu Meteo Slovensko však na mnohých miestach padnú vysoké úhrny zrážok. Opierajú sa pritom o prax z Česka, kde búrky lokálne priniesli vyššie úhrny zrážok aj do 120 milimetrov. Tieto búrky by sa postupne mali premiestniť aj nad naše územie. "Popoludní okolo 17-tej hodiny príchod nebezpečnej búrkovej línie od severozápadu a popoludní nastane ojedinele aj tvorba intenzívnych búrok s krúpami. Najviac ovplyvnený bude severozápad, Nitriansky kraj a severné Slovensko búrkovou činnosťou a nebezpečnou líniou, búrky budú ustávať až v nedeľu ráno, avšak hneď na to prídu ďalšie," uviedli na sociálnej sieti.

⛈️⚡ V SOBOTU BÚRLIVO, NAJHORŠIE PRÍDE POPOLUDNÍ A VEČER Vlniaci sa studený front sa nad naším územím zdrží aj... Posted by Meteo Slovensko on Friday, August 19, 2022

Kým na západnom a severozápadnom Slovensku budú počas soboty pokračovať výdatné zrážky, v južnej časti stredného a východného Slovenska sa očakávajú horúčavy. Pre oblasť Dolného Zemplína vydal Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) zvýšenú výstrahu 2. stupňa pred vysokou teplotou, ktorá v tomto regióne môže popoludní dosiahnuť 35 až 36 stupňov Celzia.

Galéria fotiek (5) Zdroj: SHMÚ

Meteorologická výstraha pred vysokými teplotami 1. stupňa platí v čase medzi 13.00 a 18.00 h aj pre oblasti Gemera, Košíc i Horného Zemplína, teploty môžu vystúpiť na 33 až 34 stupňov Celzia. Na západe a severozápade očakáva SHMÚ pokračovanie zrážok, daždivé počasie podľa predpovede vydrží až do pondelkového (22.8.) podvečera.

Vo viacerých okresoch hrozia prívalové povodne

Vo viacerých okresoch Slovenska hrozia v dôsledku intenzívnych zrážok prívalové povodne. Výstrahu pred nimi vydal Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Varovanie platí do neskorších popoludňajších hodín aktuálne v okresoch Prievidza, Námestovo, Tvrdošín, Gelnica a Spišská Nová Ves.

Galéria fotiek (5) Zdroj: SHMÚ

"Vzhľadom na výdatné zrážky pri búrkach predpokladáme prechodný výrazný lokálny vzostup vodných hladín, hlavne na malých tokoch," upozornil SHMÚ. Vývoj situácie bude priebežne aktualizovať. Výstraha pred intenzívnym dažďom, prípadne pred búrkami s intenzívnym lejakom, platí počas soboty na väčšine územia SR.