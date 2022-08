Minister školstva o koaličnej kríze: Návrh riešenia situácie odchodom Matoviča aj Sulíka nepadol

BRATISLAVA – Návrh na prípadné riešenie vládnej krízy odchodom lídrov OĽANO Igora Matoviča a SaS Richarda Sulíka z vlády nepadol. Potvrdil to minister školstva Branislav Gröhling (SaS) na utorkovej tlačovej konferencii. V odchode Sulíka zmysel nevidí, zopakoval však výhrady SaS, prečo by mal Matovič skončiť.

Na požiadavku šéfky Za ľudí Veroniky Remišovej, aby SaS ostala vo vláde do konca zimy a energetickej krízy, aby minister hospodárstva neutekal pred zodpovednosťou, reagoval Gröhling tým, že strana Za ľudí sa mesiace nedokáže postaviť Matovičovi. Strana by podľa neho mala vyzývať niekoho iného. Potrebné je podľa neho sústrediť sa na dotiahnutie plánu obnovy a ďalších výziev, pred ktorými stojíme. "Celá Európa rieši energetickú krízu a my opäť riešime ministra Matoviča," podotkol.

Gröhling na otázku, ako sa pripravuje na odchod z rezortu po uplynutí ultimáta SaS odpovedal, že mandát dostal od voličov a všetci na ministerstve reálne pracujú. "Zatiaľ fungujeme normálne. Verím, že zvíťazí zdravý rozum," uviedol. Ďalšie koaličné rokovanie o riešení vládnej krízy bude v sobotu (20. 8.) dopoludnia vo vládnom hoteli Bôrik. Zvoláva ho premiér Eduard Heger (OĽANO). SaS a OĽANO sa naďalej obviňujú pre postoj k tzv. prorodinnému balíčku.

SaS tvrdí, že vetovať ho nebolo možné. Pripomenula, že líder OĽANO aj verejne tvrdil, že SaS tak urobiť nemôže, pretože návrh je v súlade s programovým vyhlásením vlády. OĽANO považuje za úsmevné tvrdenie, že Sulík balíček nevetoval preto, lebo sa obával, že nebude veto SaS akceptované. Hnutie tiež tvrdí, že vypovedanie koaličnej zmluvy a hrozba rozbitia vlády zo strany SaS prišli bez varovania pred hlasovaním o balíčku.

SaS po hlasovaní a prelomení veta prezidentky pri Matovičovom balíčku vypovedala koaličnú zmluvu a požiadala odchod Matoviča z vlády. Ak sa tak nestane do konca augusta, ministri SaS podajú demisiu. Liberáli odmietajú, že by v aktuálnej situácii šlo o osobný spor medzi Sulíkom a Matovičom. OĽANO vyzvalo SaS, aby urobila krok späť.

Školy dostanú na ukrajinských žiakov financie z eurofondov

Školy dostanú v septembri na žiakov z Ukrajiny finančný príspevok. Pôjde o financie z eurofondov za predchádzajúce obdobie marec až august v objeme viac než desať miliónov eur. V novom školskom roku budú financie vyčleňované podľa počtu detí z Ukrajiny, ktoré vykáže škola ku koncu mesiaca. Financie budú školy dostávať každý štvrťrok. Na utorkovej tlačovej konferencii to uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS). Príspevok na jedného žiaka bude zhruba 200 eur mesačne.

Školy už v minulosti dostali jednorazový príspevok 200 eur na každého žiaka z Ukrajiny. Rezort školstva dohodol prostredníctvom EÚ národný projekt, v rámci ktorého budú školám poskytnuté financie v sume 10.660.000 eur, ktoré sú za mesiace marec až august. "Je to veľký krok k tomu, aby školy mali systémovú podporu pri vzdelávaní žiakov z Ukrajiny a aby títo žiaci mali zabezpečené rovnako kvalitné vzdelávanie ako ostatní. Financie dostanú školy spätne za žiakov, ktorých vzdelávali od marca," vysvetlil Gröhling. Ako doplnil, za nový školský rok budú školy dostávať financie za žiakov z Ukrajiny každý štvrťrok. Financie z eurofondov sú podľa ministra školstva garantované do decembra 2023.

Každá škola tak podľa ministra školstva dostane na žiaka zo Slovenska štátny príspevok (normatív) a na žiaka z Ukrajiny zas európsky príspevok na vzdelávanie. Ten sa podľa Gröhlinga môže využiť na odmeny, nákup pomôcok či vybavenia, podobne ako to je pri štátnom príspevku na žiaka.

V spolupráci s Národným inštitútom vzdelávania a mládeže a UNICEF vzniknú nové pozície – koordinátori na regionálnych úradoch školskej správy vo všetkých krajských mestách. Ich náplňou práce bude sledovanie voľných miest v školách, pomoc pri zaraďovaní žiakov do škôl, metodické usmerňovanie škôl i podpora pri integrácii žiakov. Venovať sa budú aj jazykovým kurzom pre učiteľov z Ukrajiny, ako vzdelávanie slovenských učiteľov.

V máji rezort školstva evidoval na školách vyše 10.400 žiakov z Ukrajiny, v júni ich bolo cez 8750. Najviac žiakov, takmer štvrtina, bolo podľa slov Gröhlinga v Bratislavskom kraji. "V rámci základných a stredných škôl je dostatok kapacít pre prijatie žiakov z Ukrajiny," poznamenal šéf rezortu školstva.

Na pomoc so začleňovaním žiakov sú počas letných mesiacov k dispozícii i letné školy, vyčlenených bolo aj 600.000 eur na projekt Predškoláci II. Podporným opatrením z dielne rezortu práce sú podľa ministra školstva aj takzvané detské skupiny, pričom ide o neformálne poskytovanie starostlivosti deťom s možnosťou príspevku vo výške 160 eur na dieťa. Takúto starostlivosť môže poskytovať aj osoba s dočasným útočiskom. Urýchlil sa aj proces uznávania dokladov, pričom sa nevyžaduje plošné vyššie overovanie pravosti dokladu o vzdelávaní z tretích štátov.