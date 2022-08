Koaličná KRÍZA: Matovič ostane, SaS odíde... Bude mať Slovensko menšinovú vládu? Fungovať to nebude, jeseň bude veselá

BRATISLAVA - Ultimátum liberálov vyprší o dva týždne a riešenie je stále v nedohľadne. Líder SaS Richard Sulík už niekoľkokrát povedal, že najpravdepodobnejší je scenár odchodu liberálov. Igor Matovič sa totiž odísť nechystá. Napriek tomu, že premiér Eduard Heger sa snaží o zachovanie štvorkoalície, minister obrany Jaroslav Naď to vidí inak. A inak to definitívne vidí aj hnutie OĽaNO. Podľa politológa však menšinová vláda nevydrží.

Podľa Naďa bude mať Slovensko od septembra menšinovú vládu. To nikto z koalície nechcel, no Matovič ani Sulík sa ustúpiť nechystajú. Minister školstva Branislav Gröhling v reakcii uviedol, že OĽaNO konečne priznáva, že odchodom SaS vláda nepadá, ale bude pokračovať s podporou opozície. Matovičovo hnutie podvečer vydalo jasné stanovisko a zajtra sa zrejme definitívne rozhodne.

Archívne VIDEO Najpravdepodobnejší scenár je demisia ministrov SaS na konci augusta, uviedol Sulík

Matovič ostane ministrom aj po odchode SaS z vlády

Richard Sulík je rozhodnutý opustiť koalíciu a Igor Matovič neodíde. Určite nie sám a stojí za ním aj jeho hnutie vrátane premiéra. Jeden ústupok podľa nich stačí. Podľa Naďa SaS čakala, že Matovič cúvne, no to sa nestane. "Ak sa ma dnes pýtate ako realistu, vidím to tak, že akokoľvek to nechcem, od 1. septembra budeme mať na Slovensku menšinovú vládu. Túto vládu v štvorkoalícii už vidieť nebudeme, lebo Richard Sulík sa rozhodol, že aj túto vládu položí," povedal v rozhovore pre Denník N.

Archívne VIDEO Minister Naď v reakcii na stanovisko Republikovej rady SaS

Hnutie OĽaNO vydalo podvečer po svojom predseníctve jasné stanovisko. "Predsedníctvo hnutia OĽaNO, ako aj jeho poslanecký klub, sa uzniesli, že Igor Matovič zostane ministrom financií aj po uplynutí ultimáta od strany SaS. Toto rozhodnutie je nemenné. Igor Matovič vyhral voľby. Dostal mandát na zostavenie koalície pre toto volebné obdobie. Je predsedom strany s najvyšším počtom poslancov v parlamente," uviedol hnutie v stanovisku s tým, že chce naplniť sľuby, ktoré ľuďom dalo v riadnych voľbách.

Zopakovali, že Slovensko dnes čelí bezprecedentným výzvam, a to pandémii COVIDu, vojne na Ukrajine, utečeneckej kríze, extrémnej inflácii či rastu cien energií. "Je to čas, kedy je potrebné držať spolu, poskytnúť občanom potrebnú oporu a istotu, že ich vláda týmto náročným obdobím bezpečne prevedie. Preto sme pozvali predstaviteľov strán pôvodnej koalície na stretnutie pod názvom "Zodpovednosť za Slovensko"," dodali. Stretnutie sa uskutočné zajtra v hoteli Bôrik.

Menšinová vláda s podporou fašistov? Takto príde koalície o hlasy SaS

Na slová Naďa reagoval na sociálnej sieti aj minister školstva. Podľa Gröhlinga začali predstavitelia OĽaNO konečne priznávať, že odchodom SaS vláda nepadá, ale budú pokračovať v menšinovej vláde. "Na takéto vládnutie ale budú potrebovať aj hlasy opozície. Lenže vláda príde o garantované hlasy SaS. Tie mala pri kľúčových reformách, ktoré prešli najmä vďaka podpore SaS," skonštatoval minister.

MENŠINOVÁ VLÁDA S PODPOROU FAŠISTOV? Predstavitelia OĽaNO začali konečne priznávať, že odchodom SaS vláda nepadá, ale... Posted by Branislav Gröhling - Vzdelanie je budúcnosť krajiny on Thursday, August 11, 2022

"Ak prelomili veto prezidentky s fašistami, upravujú podľa nich zákony či presadzujú spolu s nimi zákony ako zákaz dúhových vlajok, tak spolupráca s fašistami bude pre vládu jednoduchšia ako s kritickou SaS. Určite preto budú pre menšinovú vládu fašisti prvou voľbou pri podpore zákonov. Ja sa však na tom podieľať nebudem," zopakoval Gröhling.

Fungovať to určite nebude

Viacerí koaliční lídri sa vyjadrili, že v ich záujme je zachovanie štvorkoalície, vrátane odchádzajúcej SaS. To však bez odchodu Matoviča možné nie je. Inú možnosť zatiaľ nepripustili, rovnako tak ani premiér Heger, aj keď priznal, že v hre sú viaceré možnosti. Boris Kollár otvorene odmietol menšinovú vládu. Mala by vôbec menšinová vláda potenciál za predpokladu, že by sa nespoliehali na podporu opozičných hlasov?

"Fungovať to určite nebude. Slovensko nemá kultúry menšinových vlád. Mikuláš Dzurinda stál chvíľu na čele menšinovej vlády a nepôsobilo to dobre. Najmä, keď niektorí poslanci HZDS z večera do rána začali namiesto Mečiara podporovať Dzurindu. O ich motivácii radšej ani neuvažujme. Pretože by sme museli uvažovať o motivácii predstaviteľov krajnej pravice," povedal pre Topky politológ Radoslav Štefančík s tým, že si neviepredstaviť, že by napríklad predstaviteľ "slušného Slovenska" Juraj Šeliga našiel dôvod, prečo podporu krajnej pravice tolerovať.

Vládnuť v menšine by do riadnych volieb nevydržali

Vláda v menšine by mala podľa Štefančíka životnosť niekoľko týždňov. "Do riadnych volieb by to určite nebolo. Keďže Matovič je človek, ktorého politika je založená na konflikte, po odchode Sulíkovcov si nájde novú obeť. Možno si po niekoľkých týždňov trápenia dajú po SaS urobiť prieskum verejnej mienky aj kollárovci a potom sa nájde aj ústavná väčšina, ktorá skráti toto bujaré volebné obdobie," uviedol politológ.

Otázkou je, či by sa po prípadnom odchode SaS pokúšali liberáli alebo niekto z opozície odvolať vládu. "SaS to iniciovať sama od seba nebude, ale vzhľadom na nové pomery v parlamente to bude robiť Smer s Republikou každý mesiac. Predpokladám, že na každej schôdzi sa budú snažiť niekoho zostreliť. A raz sa bude určite hlasovať aj o Matovičovi. V každom prípade nás čaká „veselá“ jeseň," dodal.

Koaličná rada bude v piatok

Lídri koaličných strán sa majú zísť v piatok, aby rokovali o východisku z koaličnej krízy. Premiér Heger opäť zdôraznil, že jeho prioritou je dovládnuť v štvorkoalícii do konca volebného obdobia. Do konca týždňa sa má premiér stretnúť ešte so šéfom SaS Richardom Sulíkom. Predseda Sme rodina a parlamentu Boris Kollár hovorí, že stále je čas do 31. augusta. "Ešte stále je to konflikt medzi OĽaNO a SaS. Teraz v piatok zvolal premiér stretnutie s lídrami koaličných strán, tak snáď sa to nejakým spôsobom ešte pohne. Pevne verím v zdravý rozum," povedal.

Premiér chce zachovať štvorkoalíciu. "Tomuto venujem všetko svoje úsilie. Práve preto venujem veľa času do rozhovorov, do stretnutí, ktoré budú pokračovať," uviedol s tým, že so Sulíkom sa má stretnúť v tomto týždni ešte pred jeho odchodom na dovolenku. "Nachádzame sa vo veľmi ťažkých časoch, máme pred sebou veľmi náročné obdobie, potrebujeme ostať jednotní, zodpovední a hlavne potrebujeme ostať vo svojich funkciách," vyhlásil. Aj Kollár zdôraznil, že sa nachádzame v ťažkom období, keď občania potrebujú pomôcť v súvislosti s energiami a plynom. "Teraz položiť ministerstvo hospodárstva a odísť v takto rozbúrených časoch, to by bola zbabelosť všetkých, ktorí takéto niečo vykonajú," doplnil šéf Sme rodina.

V SaS sme jednotní tak, ako sme ešte neboli

Šéf školstva zároveň vyvrátil informáciu, ktorá sa šíri po sociálnych sieťach. Ide o to, že SaS nemala byť v požiadavke odchodu Igora Matoviča z vlády jednotná. "Je to bohapusté klamstvo. Tie sa teraz šíria neustále. Ja som na tej republikovej rade sedel a viem, čo tam zaznelo. Tak ako sme jednotní, sme ešte neboli," dodal minister.

SaS sa už predtým ohradilo voči ďalším nepravdivým informáciám. "Som pripravený brániť seba a stranu SaS, pretože niektoré nezmysly, ktoré sa o mne šíria, prekračujú všetky medze. Jedným z nich sú aj klamstvá Tomáša Tarabu, ktorý tvrdí, že obvolávam opozičných poslancov, aby bol odvolaný Igor Matovič. Rovnako to platí aj pri absurdnom klamstve o tom, že som rokoval s Miroslavom Sujom, či o klamstve, že som prehováral Eduarda Hegera na predčasné voľby," uviedol Sulík.

"Je zrejmé, že cieľom tejto špinavej hry, na ktorej sa prekvapivo podieľajú aj fašisti, je len a len poškodiť strane SaS a donútiť nás, aby sme ustúpili z našej požiadavky odchodu Igora Matoviča z vlády. Ak však nie je OĽaNO ochotné v záujme krajiny obetovať jeden post pre človeka, ktorý škodí Slovensku, tak naši ministri podajú na konci augusta demisiu aj bez toho, aby si niekto vymýšľal akékoľvek nepodložené a podlé klamstvá," povedal predseda SaS Richard Sulík.

Najpravdepodobnejší scenár je demisia ministrov SaS na konci augusta

SaS počíta s každou alternatívou riešenia koaličnej krízy. Najpravdepodobnejšia je podľa slov lídra liberálov Sulíka demisia ministrov zo SaS na konci augusta. Uviedol to na stredajšej tlačovej konferencii. Predpokladá, že minister financií Matovič z vlády neodíde a požiadavky SaS sa nenaplnia. "Toto sú vážne veci. Ide o to, ako bude naša krajina spravovaná. Teraz sa plašiť a naháňať aktérov k rozhodnutiam by bolo horšie ako počkať," reagoval Sulík na otázku, či má zmysel čakať do konca augusta.

Deklaroval podporu vláde Eduarda Hegera. "Ale keď sa nedá, tak sa nedá," povedal s tým, že Matovič je prilepený na svojej stoličke. SaS však na jeho odchode trvá. Podľa Sulíka si preto musia v OĽaNO zvážiť, či uprednostnia záujem krajiny alebo svojej strany. Odmieta, že by SaS začala s predvolebnou kampaňou. Podčiarkol, že koalíciu opustili a majú právo predkladať do parlamentu aj ústavné zmeny. Avizoval, že do konca augusta predložia aj ďalšie návrhy a budú pre ne hľadať podporu.